BJP का मिशन साउथ: केरल-तमिलनाडु में चुनावी अभियान, PM मोदी बोले-DMK का काउंटडाउन शुरू

केरल के तमिलनाडु पहुंचे पीएम मोदी ने चेंगलपट्टू में हुई जनसभा में कहा कि डीएमके सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जनता ने उन्हें दो बार साफ जनमत दिया, लेकिन इन्होंने भरोसा तोड़ा। वादे ढेर सारे किए, लेकिन काम जीरो रहा। यह करप्शन, माफिया और क्राइम को बढ़ावा देने वाली सरकार है। वहीं, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि पीएम सिर्फ चुनाव के समय ही आते हैं। राज्य के लिए बकाया 3,458 करोड़ रुपए की समग्र शिक्षा की राशि कब जारी की जाएगी। पीएम की ओर से यह भरोसा कब मिलेगा कि परिसीमन में तमिलनाडु की संसदीय सीटें कम नहीं की जाएंगी।