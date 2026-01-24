24 जनवरी 2026,

शनिवार

राष्ट्रीय

BJP का मिशन साउथ: केरल-तमिलनाडु में चुनावी अभियान, PM मोदी बोले-DMK का काउंटडाउन शुरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल और तमिलनाडु में चुनावी हुंकार भरी। DMK के खिलाफ 'काउंटडाउन' का ऐलान और केरल में विकास का 'गुजरात मॉडल' दोहराने का वादा। पढ़ें मुख्य अपडेट्स।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 24, 2026

PM Modi

पीएम मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में हुई विशाल जनसभा के दौरान नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर आशा नाथ के साथ। (Photo: IANS)

BJP Election Campaign: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM modi) ने शुक्रवार को केरल और तमिलनाडु में भाजपा के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। केरल में पीएम ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की जीत तुलना गुजरात से की और कहा कि राज्य में भाजपा सरकार की नींव पड़ गई है। वहीं, तमिलनाडु की रैली में कहा कि लोग अब डीएमके के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं। इनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है।

पीएम ने मंच पर तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के नवनिर्वाचित मेयर वीवी राजेश को गले लगाया और पीठ थपथपाई। मोदी ने कहा कि 1987 में भी गुजरात में बीजेपी ने अहमदाबाद नगर निगम पर जीतकर आगाज किया था। तिरुवनंतपुरम की जीत भी उसी तरह का संकेत है।

पीएम ने कहा कि केरल में राजनीति दो खेमों- एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सिमटी रही है। वामपंथी और कांग्रेस सरकारें जनता की जरूरतें पूरी करने में नाकाम रहीं। अब एक तीसरा विकल्प मौजूद है जो विकास को प्राथमिकता देता है। वह बीजेपी-एनडीए है।

उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में तिरुवनंतपुरम पूरे देश के लिए एक मॉडल शहर बनेगा। सबरीमला मंदिर में सोना चोरी मामले पर पीएम ने कहा कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो पूरी जांच होगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने इसे मोदी की गारंटी बताया।

'तमिलनाडु में डीएमके सरकार का काउंटडाउन शुरू'

केरल के तमिलनाडु पहुंचे पीएम मोदी ने चेंगलपट्टू में हुई जनसभा में कहा कि डीएमके सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जनता ने उन्हें दो बार साफ जनमत दिया, लेकिन इन्होंने भरोसा तोड़ा। वादे ढेर सारे किए, लेकिन काम जीरो रहा। यह करप्शन, माफिया और क्राइम को बढ़ावा देने वाली सरकार है। वहीं, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि पीएम सिर्फ चुनाव के समय ही आते हैं। राज्य के लिए बकाया 3,458 करोड़ रुपए की समग्र शिक्षा की राशि कब जारी की जाएगी। पीएम की ओर से यह भरोसा कब मिलेगा कि परिसीमन में तमिलनाडु की संसदीय सीटें कम नहीं की जाएंगी।

रैली में जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि बीते 11 वर्षों में तमिलनाडु के लोगों के वेलफेयर के लिए केंद्र से करोड़ों रुपए की मदद मिली है। कांग्रेस-डीएमके गठबंधन के राज में सिर्फ घोटाले ही होते थे। डीएमके-कांग्रेस जितना रेल बजट तमिलनाडु को देती थी, एनडीए सरकार उससे सात गुना अधिक बजट दे रही है।

ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई

प्रधानमंत्री ने केरल से तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और त्रिशूर-गुरुवायूर यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि आज से तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप बनाने के लिए पहल हुई है। आज पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे रेहड़ी-ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को किफायती ब्याज मुक्त कर्ज मिल सकेगा।

'रील बनाने वालों की गाली खाता रहूंगा'

पीएम ने कहा, मैं जानता हूं मैं देशभर में युवा, बालक आपनी भावना प्रकट करते हैं। इसके बाद मुझे प्रेम करने वाले लोग रील बनाते हैं। कुछ कहते हैं ये प्री प्लांड होता है। मैं ये सारी गाली सुनता हूं, क्योंकि मैं आपका भाव समझता हूं। इसलिए रील बनाने वालों की गाली खाता रहूंगा, लेकिन बच्चे का अपमान नहीं कर सकता।

Updated on:

24 Jan 2026 04:57 am

Published on:

24 Jan 2026 04:51 am

Hindi News / National News / BJP का मिशन साउथ: केरल-तमिलनाडु में चुनावी अभियान, PM मोदी बोले-DMK का काउंटडाउन शुरू

