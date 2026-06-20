9.44 करोड़ किसानों के खाते में पहुंची PM Kisan की 23वीं किस्त, बंगाल में पीएम मोदी ने TMC-लेफ्ट को घेरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- बीजेपी-एनडीए सरकार के तहत विकास का एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। लेफ्ट और फिर टीएमसी के शासनकाल में दशकों से बनी कमियों को दूर करने के लिए 'डबल-इंजन' सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है; तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं और अटके हुए प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू किया जा रहा है।