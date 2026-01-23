ये मोदी की गारंटी है…सबरीमाला सोना चोरी मामले में पीएम मोदी ने किया वादा, कहा-दोषी जाएंगे सीधे जेल

PM Modi Rally: केरल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मौजूद लोगों से वादा किया। उन्होंने कहा कि यदि आगामी विधानसभा चुनावों के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है, तो सबरीमाला मंदिर से जुड़े सोने की चोरी मामले की गहन जांच कराई जाएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसे “मोदी की गारंटी” बताया।