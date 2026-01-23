ये मोदी की गारंटी है…सबरीमाला सोना चोरी मामले में पीएम मोदी ने किया वादा, कहा-दोषी जाएंगे सीधे जेल

पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया (Photo-IANS)
PM Modi Rally: केरल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मौजूद लोगों से वादा किया। उन्होंने कहा कि यदि आगामी विधानसभा चुनावों के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है, तो सबरीमाला मंदिर से जुड़े सोने की चोरी मामले की गहन जांच कराई जाएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसे “मोदी की गारंटी” बताया।
पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि पूरे देश की भगवान अयप्पा में अटूट आस्था है। लेकिन केरल की एलडीएफ सरकार ने सबरीमाला मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मंदिर से सोने की चोरी की खबरें सामने आ रही हैं- भगवान के ठीक पास से। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जैसे ही केरल में बीजेपी की सरकार बनेगी, इन आरोपों की पूरी जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी।”
बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी सबरीमाला सोना चोरी विवाद के बीच आई है, जो अब एक बड़े राजनीतिक मुद्दे का रूप ले चुका है। यह मामला मंदिर के गर्भगृह के दरवाजों और द्वारपालक (गार्डियन मूर्तियों) पर चढ़े सोने की हेराफेरी से जुड़ा है। फिलहाल, केरल हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) इस मामले की जांच कर रही है।
आगामी केरल विधानसभा चुनावों को लेकर पीएम मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ दोनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य ने सिर्फ इन दो मोर्चों को देखा है और दोनों ने बारी-बारी से केरल को बर्बाद किया है।
उन्होंने कहा, “केरल की दिशा और दशा बदलने वाले चुनाव आने वाले हैं। अब तक आपने एलडीएफ और यूडीएफ को देखा, लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है – विकास और सुशासन का रास्ता, बीजेपी-एनडीए का।”
पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि एलडीएफ और यूडीएफ ने केरल को भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और खतरनाक तुष्टीकरण की राजनीति में धकेल दिया है, जबकि बीजेपी राज्य को सुशासन और विकास का नया विकल्प दे सकती है।
इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने 1987 के अहमदाबाद नगर निगम चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1987 में, भाजपा ने पहली बार अहमदाबाद नगर निगम पर नियंत्रण हासिल किया, ठीक उसी तरह जैसे पार्टी ने हाल ही में तिरुवनंतपुरम में जीत हासिल की है। तब से, गुजरात की जनता ने हमें सेवा करने का अवसर सौंपा है, और हम दशकों से ऐसा करते आ रहे हैं।
