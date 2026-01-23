23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ये मोदी की गारंटी है…सबरीमाला सोना चोरी मामले में पीएम मोदी ने किया वादा, कहा-दोषी जाएंगे सीधे जेल

PM मोदी ने कहा- अब तक राज्य ने सिर्फ इन दो मोर्चों को देखा है और दोनों ने बारी-बारी से केरल को बर्बाद किया है।

2 min read
Google source verification

तिरुवनन्तपुरम

image

Ashib Khan

Jan 23, 2026

PM Modi,PM Modi in kerala,sabarimala,sabarimala temple,Kerala assembly polls,PM Modi on sabarimala gold loss, BJP in Kerala,

पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया (Photo-IANS)

PM Modi Rally: केरल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मौजूद लोगों से वादा किया। उन्होंने कहा कि यदि आगामी विधानसभा चुनावों के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है, तो सबरीमाला मंदिर से जुड़े सोने की चोरी मामले की गहन जांच कराई जाएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसे “मोदी की गारंटी” बताया।

‘जेल में होगी दोषियों की जगह’

पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि पूरे देश की भगवान अयप्पा में अटूट आस्था है। लेकिन केरल की एलडीएफ सरकार ने सबरीमाला मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मंदिर से सोने की चोरी की खबरें सामने आ रही हैं- भगवान के ठीक पास से। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जैसे ही केरल में बीजेपी की सरकार बनेगी, इन आरोपों की पूरी जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी।”

SIT कर रही मामले की जांच

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी सबरीमाला सोना चोरी विवाद के बीच आई है, जो अब एक बड़े राजनीतिक मुद्दे का रूप ले चुका है। यह मामला मंदिर के गर्भगृह के दरवाजों और द्वारपालक (गार्डियन मूर्तियों) पर चढ़े सोने की हेराफेरी से जुड़ा है। फिलहाल, केरल हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) इस मामले की जांच कर रही है।

विपक्ष पर साधा निशाना

आगामी केरल विधानसभा चुनावों को लेकर पीएम मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ दोनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य ने सिर्फ इन दो मोर्चों को देखा है और दोनों ने बारी-बारी से केरल को बर्बाद किया है।

उन्होंने कहा, “केरल की दिशा और दशा बदलने वाले चुनाव आने वाले हैं। अब तक आपने एलडीएफ और यूडीएफ को देखा, लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है – विकास और सुशासन का रास्ता, बीजेपी-एनडीए का।”

पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि एलडीएफ और यूडीएफ ने केरल को भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और खतरनाक तुष्टीकरण की राजनीति में धकेल दिया है, जबकि बीजेपी राज्य को सुशासन और विकास का नया विकल्प दे सकती है।

अहमदाबाद नगर निगम चुनाव का किया जिक्र

इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने 1987 के अहमदाबाद नगर निगम चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1987 में, भाजपा ने पहली बार अहमदाबाद नगर निगम पर नियंत्रण हासिल किया, ठीक उसी तरह जैसे पार्टी ने हाल ही में तिरुवनंतपुरम में जीत हासिल की है। तब से, गुजरात की जनता ने हमें सेवा करने का अवसर सौंपा है, और हम दशकों से ऐसा करते आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें

मुंबई और ठाणे से कौन होगा मेयर? लॉटरी में हो गया क्लियर
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Jan 2026 04:18 pm

Published on:

23 Jan 2026 04:17 pm

Hindi News / National News / ये मोदी की गारंटी है…सबरीमाला सोना चोरी मामले में पीएम मोदी ने किया वादा, कहा-दोषी जाएंगे सीधे जेल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.