रुआंसे होकर बोले PM Modi, ‘मेरी मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं, फिर भी उनको…’

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दरभंगा में कांग्रेस-राजद के मंच से मां की गाली पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाल ही में बिहार में आरजेडी-कांग्रेस के मंच से उनकी मां को गालियां दी गईं। मां तो सारा संसार है। मां स्वाभिमान है। बिहार में कुछ दिनों पहले जो कुछ भी हुआ। उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी उन्हें गालियां दी गईं।
पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पता है कि आप सबको भी ये देखकर और सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं कि इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है इसलिए, आज जब इतनी बड़ी तादात में बिहार की लाखों माताओं-बहनों के दर्शन मैं जब कर रहा हूं, तो आज मेरा मन और मैं अपना दुख आपसे साझा कर रहा हूं। ताकि आप माताओं-बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं।
पीएम मोदी ने आज बिहार की महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। साथ ही संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है। मैं बिहार की माताओं-बहनाओं को बहुत बधाई देता हूं और इस अद्भूत पहल के लिए मैं नीतीश कुमार और बिहार की NDA सरकार का भी अभिनंदन करता हूं। इस सुविधा से बिहार की हर गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को आसानी से पैसे मिल पाएंगे। उन्हें वित्तीय मदद मिलेगी, जिससे उनके काम और कारोबार को आगे बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी।