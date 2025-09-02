रुआंसे होकर बोले PM Modi, ‘मेरी मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं, फिर भी उनको…’

पीएम मोदी ने आज बिहार की महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। साथ ही संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है। मैं बिहार की माताओं-बहनाओं को बहुत बधाई देता हूं और इस अद्भूत पहल के लिए मैं नीतीश कुमार और बिहार की NDA सरकार का भी अभिनंदन करता हूं। इस सुविधा से बिहार की हर गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को आसानी से पैसे मिल पाएंगे। उन्हें वित्तीय मदद मिलेगी, जिससे उनके काम और कारोबार को आगे बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी।