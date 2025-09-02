Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

रुआंसे होकर बोले PM Modi, ‘मेरी मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं, फिर भी उनको…’

PM Modi ने आज बिहार की महिलाओं के लिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने दरभंगा में दी गई मां की गाली का जिक्र करते हुए राजद और कांग्रेस नेताओं को जमकर घेरा।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 02, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo-IANS)

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दरभंगा में कांग्रेस-राजद के मंच से मां की गाली पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाल ही में बिहार में आरजेडी-कांग्रेस के मंच से उनकी मां को गालियां दी गईं। मां तो सारा संसार है। मां स्वाभिमान है। बिहार में कुछ दिनों पहले जो कुछ भी हुआ। उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी उन्हें गालियां दी गईं।

मैं आपसे अपना दुख साझा कर रहा हूं

पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पता है कि आप सबको भी ये देखकर और सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं कि इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है इसलिए, आज जब इतनी बड़ी तादात में बिहार की लाखों माताओं-बहनों के दर्शन मैं जब कर रहा हूं, तो आज मेरा मन और मैं अपना दुख आपसे साझा कर रहा हूं। ताकि आप माताओं-बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं।

राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ का शुभारंभ

पीएम मोदी ने आज बिहार की महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। साथ ही संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है। मैं बिहार की माताओं-बहनाओं को बहुत बधाई देता हूं और इस अद्भूत पहल के लिए मैं नीतीश कुमार और बिहार की NDA सरकार का भी अभिनंदन करता हूं। इस सुविधा से बिहार की हर गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को आसानी से पैसे मिल पाएंगे। उन्हें वित्तीय मदद मिलेगी, जिससे उनके काम और कारोबार को आगे बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी।

02 Sept 2025 01:48 pm

Hindi News / National News / रुआंसे होकर बोले PM Modi, ‘मेरी मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं, फिर भी उनको…’

