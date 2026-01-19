PM Modi का सिंगूर संदेश: ‘महा जंगलराज’ खत्म होगा, बंगाल-असम में नई परियोजनाओं की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में आयोजित जनसभा से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले 15 वर्षों से ‘महा जंगलराज’ पनप रहा है और अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि सिंगूर की जनता असली बदलाव चाहती है और राज्य को विकास की पटरी पर लाने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह बिहार में जंगलराज का अंत हुआ, उसी तरह बंगाल भी अब टीएमसी के मेगा-जंगलराज को अलविदा कहने जा रहा है।