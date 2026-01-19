PM Modi का सिंगूर संदेश: ‘महा जंगलराज’ खत्म होगा, बंगाल-असम में नई परियोजनाओं की शुरुआत

कालियाबोर: पीएम मोदी असम के कालियाबोर में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की ‘भूमि पूजन’ समारोह में हिस्सा लेते हुए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा भी हैं साथ। (Photo: IANS/PMO)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में आयोजित जनसभा से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले 15 वर्षों से ‘महा जंगलराज’ पनप रहा है और अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि सिंगूर की जनता असली बदलाव चाहती है और राज्य को विकास की पटरी पर लाने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह बिहार में जंगलराज का अंत हुआ, उसी तरह बंगाल भी अब टीएमसी के मेगा-जंगलराज को अलविदा कहने जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंगूर के लोग उद्योग चाहते हैं, ताकि युवाओं और किसानों को रोजगार मिल सके। इस मौके पर उन्होंने पश्चिम बंगाल में 830 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मोदी ने कोलकाता को नई दिल्ली, वाराणसी और चेन्नई से जोड़ने वाली तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। साथ ही जयरामबाटी–बरोगोपीनाथपुर–मयनापुर रेल लाइन का उद्घाटन कर मयनापुर और जयरामबाटी के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू की। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देंगी और केंद्र सरकार पूर्वी भारत के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
असम के कालियाबोर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि 1885 में मुंबई में जन्मी कांग्रेस आज अपने ही शहर में चौथे-पांचवें स्थान पर सिमट गई है। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति और विकास एजेंडे की कमी के कारण जनता ने उसे नकार दिया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दिया, जिससे असम की जनसांख्यिकी, सुरक्षा और संस्कृति को नुकसान पहुंचा। असम दौरे में पीएम मोदी ने कालियाबोर में 6,950 करोड़ रुपए की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी और दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों—गुवाहाटी (कामाख्या)–रोहतक और डिब्रूगढ़–लखनऊ—को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है और असम व पूर्वोत्तर अब विकास के केंद्र में आ चुके हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग