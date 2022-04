कोरोना के बढ़ते केस से बढ़ी चिंता, PM मोदी ने 27 को बुलाई मुख्यमंत्रियों की बैठक

Covid-19 Update: देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं।

Updated: April 24, 2022 12:29:06 am

PM Modi to hold meeting with CMs : देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में रफ्तार देखने को मिल रही है। बढ़ते मामलों ने देश की चिंता बढ़ा दी है। हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों की एक अहम बैठक बुलाई है जोकि 27 अप्रैल को होगी।

PM Modi to hold meeting with CMs on COVID-19 situation