राष्ट्रीय

पहली बार इस देश जाएंगे PM Modi, 15 से 18 दिसंबर तक इन देशों का करेंगे दौरा

पीएम मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के विदेश दौरे पर जा रहे हैं। सबसे पहले जॉर्डन फिर इथियोपिया होते हुए ओमान पहुंचेंगे। इस दौरान कई विषयों पर बातचीत और समझौते होंगे।

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 12, 2025

PM Modi

PM Modi(Image-'X'/@narendramodi)

PM Modi Foreign Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर 2025 के बीच जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के महत्वपूर्ण विदेश दौरे पर रहेंगे। यात्रा का पहला पड़ाव जॉर्डन होगा, जहां पीएम मोदी 15-16 दिसंबर को शाह अब्दुल्लाह द्वितीय बिन अल हुसैन के आमंत्रण पर पहुंचेंगे। यह दौरा भारत-जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत का फोकस आपसी सहयोग बढ़ाने, नई पहलें तलाशने और क्षेत्र में स्थिरता, शांति और समृद्धि को लेकर साझा प्रतिबद्धता पर रहेगा। जॉर्डन के बाद पीएम मोदी इथियोपिया जाएंगे।

पहली बार इथियोपिया जाएंगे PM Modi

प्रधानमंत्री मोदी 16-17 दिसंबर को इथियोपिया की राजकीय यात्रा करेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबिय अहमद अली के निमंत्रण पर होने वाला यह दौरा पीएम मोदी की इस देश की पहली यात्रा होगी। दोनों नेता भारत और इथियोपिया के बीच गहराते सहयोग, व्यापार, विकास, और ग्लोबल साउथ साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर डिटेल चर्चा करेंगे।

PM Modi: ओमान में यात्रा का समापन


तीसरे और अंतिम चरण में पीएम मोदी 17-18 दिसंबर को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात करने के लिए मस्कट जाएंगे। यह उनका ओमान का दूसरा दौरा होगा। भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंध हैं। यह यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने का प्रतीक भी है। सुल्तान हैथम बिन तारिक की दिसंबर 2023 की भारत यात्रा के बाद यह मुलाकात द्विपक्षीय साझेदारी को और आगे बढ़ाने में अहम मानी जा रही है। बातचीत में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, कृषि और सांस्कृतिक सहयोग सहित कई क्षेत्रों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होगा।

Published on:

