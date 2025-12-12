पहली बार इस देश जाएंगे PM Modi, 15 से 18 दिसंबर तक इन देशों का करेंगे दौरा



तीसरे और अंतिम चरण में पीएम मोदी 17-18 दिसंबर को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात करने के लिए मस्कट जाएंगे। यह उनका ओमान का दूसरा दौरा होगा। भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंध हैं। यह यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने का प्रतीक भी है। सुल्तान हैथम बिन तारिक की दिसंबर 2023 की भारत यात्रा के बाद यह मुलाकात द्विपक्षीय साझेदारी को और आगे बढ़ाने में अहम मानी जा रही है। बातचीत में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, कृषि और सांस्कृतिक सहयोग सहित कई क्षेत्रों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होगा।