पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन पर समीक्षा मीटिंग में दिया 'हर घर टीका, घर-घर टीका' का मंत्र, वैक्सीनेशन में तेज़ी लाने के उपायों पर भी की चर्चा

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोम (इटली)-वेटिकन सिटी-ग्लासगो (स्कॉटलैंड) दौरे से आज भारत लौट आए है। पीएम मोदी ने इटली के रोम में आयोजित G20 सम्मेलन में हिस्सा लेकर भारत का प्रतिनिधित्व किया, वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में हिस्सा लेकर भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरे से आज लौटने के बाद तुरंत ही पीएम मोदी ने ऐसे जिलें जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन की दर धीमी है, वहां के जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक वर्चुअल मीटिंग की।

इस मीटिंग में धीमी वैक्सीनेशन दर वाले राज्यों के जिला अधिकारियों के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस मीटिंग को संबोधित करते हुए वैक्सीनेशन की दर में तेज़ी लाने के विषय और इसके उपायों के बारे में चर्चा की और सबको कोरोना के प्रति लापरवाही न बरतने को भी कहा। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स, जिला अधिकारियों, आशा वर्कर्स की भी तारीफ की। इस मीटिंग को पीएम मोदी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी स्ट्रीम किया गया।

Review meet with districts where COVID-19 vaccination could pick pace. https://t.co/TReGpnL3bC