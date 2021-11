पीएम मोदी ने कहा जलवायु परिवर्तन से कोई देश अछूता नहीं, IRIS की लॉन्चिंग को बताया महत्वपूर्ण

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन के विषय पर चल रहे COP26 सम्मेलन में शामिल होने गए है। आज इस सम्मेलन के दुसरे दिन पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर संबोधित करते हुए बताया कि दुनिया का कोई भी देश जलवायु परिवर्तन से अछूता नहीं रहा है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को छोटे देशों के साथ- विकसित देशों के लिए भी खतरनाक बताते हुए विकसित देशों को चेताते हुए इस मुद्दे पर ध्यान देने को कहा है। इस अवसर पर 'इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसाइलेंट आईलैंड स्टेट्स' भी लॉन्च किया गया'इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसाइलेंट आईलैंड स्टेट्स' पीएम मोदी का संबोधन उनके ओफ़फिशिअल ट्विटर अकाउंट पर भी स्ट्रीम किया गया।

