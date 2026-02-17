सड़क हादसे के बाद इलाज की टेंशन खत्म! सरकार देगी 1.5 लाख तक का तुरंत इलाज खर्च

Road Accident Cashless Treatment India: भारत सरकार ने पीएम राहत योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य सड़क हादसे के पीड़ितों को तुरंत इलाज और आर्थिक मदद देना है। हादसे के बाद पहले 1 घंटे (गोल्डन आवर) में इलाज सुनिश्चित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। अगर समय रहते चिकित्सा मदद मिले तो इनमें से लगभग 50% मौतों को रोका जा सकता है।