17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सड़क हादसे के बाद इलाज की टेंशन खत्म! सरकार देगी 1.5 लाख तक का तुरंत इलाज खर्च

PM Relief Scheme for Road Accident Victims: भारत सरकार की पीएम राहत योजना के तहत सड़क हादसे के पीड़ितों को “गोल्डन आवर” में तुरंत इलाज और आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें हर घायल को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज, एंबुलेंस सुविधा और शुरुआती दिनों का पूरा उपचार खर्च शामिल है, ताकि समय पर इलाज से जान बचाई जा सके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Feb 17, 2026

Road Accident Cashless Treatment India: भारत सरकार ने पीएम राहत योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य सड़क हादसे के पीड़ितों को तुरंत इलाज और आर्थिक मदद देना है। हादसे के बाद पहले 1 घंटे (गोल्डन आवर) में इलाज सुनिश्चित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। अगर समय रहते चिकित्सा मदद मिले तो इनमें से लगभग 50% मौतों को रोका जा सकता है।

क्या लाभ मिलेगा?

  • दुर्घटना के हर पीड़ित को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज।
  • हादसे की तारीख से 7 दिन तक इलाज का खर्च कवर।
  • गैर-गंभीर मामलों में 24 घंटे तक इलाज।
  • गंभीर स्थिति में 48 घंटे तक तत्काल इलाज।

योजना का लाभ कैसे लें?

  • दुर्घटना होने पर 112 हेल्पलाइन पर कॉल करें।
  • पीड़ित, राहगीर या कोई भी कॉल कर सकता है।
  • नजदीकी अस्पताल और एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।

इलाज का खर्च कौन देगा?

  • अस्पताल का भुगतान मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से होगा।
  • अगर वाहन का बीमा है तो खर्च बीमा कंपनी देगी।
  • हिट एंड रन या बिना बीमा के मामले में भारत सरकार खर्च उठाएगी।

क्या है जरूरी प्रक्रिया?

  • पुलिस द्वारा डिजिटल सिस्टम से दुर्घटना की पुष्टि जरूरी।
  • गैर-गंभीर केस: 24 घंटे में सत्यापन।
  • गंभीर केस: 48 घंटे में सत्यापन।

अस्पताल का क्लेम कितने दिन में मिलेगा?

  • राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की मंजूरी के बाद 10 दिन के अंदर भुगतान।
  • विवाद पर जिला स्तर पर शिकायत अधिकारी केस देखेगा।
  • जिला सड़क सुरक्षा समिति निगरानी करेगी।

गोल्डन आवर क्या होता है?

सड़क दुर्घटना के बाद का पहला एक घंटा “गोल्डन आवर” कहलाता है। यह समय घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान यदि तुरंत प्राथमिक उपचार, रक्तस्राव पर नियंत्रण, सांस की जांच और अस्पताल तक शीघ्र पहुंच सुनिश्चित कर दी जाए, तो मृत्यु और गंभीर विकलांगता का खतरा काफी कम हो जाता है। देरी होने पर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को अपूरणीय क्षति हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Feb 2026 07:38 am

Hindi News / National News / सड़क हादसे के बाद इलाज की टेंशन खत्म! सरकार देगी 1.5 लाख तक का तुरंत इलाज खर्च

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.