सड़क हादसे के बाद इलाज की टेंशन खत्म! सरकार देगी 1.5 लाख तक का तुरंत इलाज खर्च

Road Accident Cashless Treatment India: भारत सरकार ने पीएम राहत योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य सड़क हादसे के पीड़ितों को तुरंत इलाज और आर्थिक मदद देना है। हादसे के बाद पहले 1 घंटे (गोल्डन आवर) में इलाज सुनिश्चित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। अगर समय रहते चिकित्सा मदद मिले तो इनमें से लगभग 50% मौतों को रोका जा सकता है।
सड़क दुर्घटना के बाद का पहला एक घंटा “गोल्डन आवर” कहलाता है। यह समय घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान यदि तुरंत प्राथमिक उपचार, रक्तस्राव पर नियंत्रण, सांस की जांच और अस्पताल तक शीघ्र पहुंच सुनिश्चित कर दी जाए, तो मृत्यु और गंभीर विकलांगता का खतरा काफी कम हो जाता है। देरी होने पर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को अपूरणीय क्षति हो सकती है।
