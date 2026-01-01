1 जनवरी 2026,

गुरुवार

राष्ट्रीय

नए साल पर जम्मू-कश्मीर में हो सकती थी बड़ी घटना, 18 आतंकी गिरफ्तार; तुरंत हो जाएं सावधान

एसएसपी ने कहा कि पुलिस आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी और इस समय हाई अलर्ट भी है।

कठुआ

image

Ashib Khan

Jan 01, 2026

Jammu and Kashmir terrorists

जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई (Photo-IANS)

जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में नए साल से पहले सुरक्षा बलों ने एक आतंकी नेटवर्क को बेनकाब किया है। पुलिस ने आतंकी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की है, जिनमें से 18 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह जानकारी एसएसपी मोहिता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है।

जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी पुलिस

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी। साथ ही एसएसपी ने कहा कि पुलिस हाई अलर्ट पर है। आतंकवाद और इससे जुड़ी घटनाओं की चुनौती हमेशा बनी रहती है, जिससे निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। 

चार मामले किए गए दर्ज

एसएसपी ने बताया कि वर्ष 2025 में जिले में उग्रवाद से जुड़े चार मामले दर्ज किए गए, जिनमें सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। उन्होंने कहा कि कठुआ जिले में आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया, जिसके तहत OGWs की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।

8 लोगों को किया गिरफ्तार

ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ गिराने के एक मामले में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में 447 ग्राम प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया है और अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

मोहिता शर्मा ने कहा कि वर्ष 2026 को पुलिस के लिए “तकनीक का वर्ष” के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें अपराधियों की पहचान और जांच के लिए हाईटेक सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिक उपयोग किया जाएगा।

Updated on:

01 Jan 2026 03:10 pm

Published on:

01 Jan 2026 03:05 pm

Hindi News / National News / नए साल पर जम्मू-कश्मीर में हो सकती थी बड़ी घटना, 18 आतंकी गिरफ्तार; तुरंत हो जाएं सावधान

