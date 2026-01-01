नए साल पर जम्मू-कश्मीर में हो सकती थी बड़ी घटना, 18 आतंकी गिरफ्तार; तुरंत हो जाएं सावधान

जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में नए साल से पहले सुरक्षा बलों ने एक आतंकी नेटवर्क को बेनकाब किया है। पुलिस ने आतंकी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की है, जिनमें से 18 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह जानकारी एसएसपी मोहिता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है।