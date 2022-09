मात्र 100 रुपए के ट्रांजेक्शन के जरिए पुलिस ने 4 करोड़ की लूट का ऐसे किया पर्दाफाश

मात्र 100 रुपए के ट्रांजेक्शन के जरिए पुलिस ने 4 करोड़ की लूट का पर्दाफाश किया है। इस लूट का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखे, जिसके बाद पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी।

दिल्ली पुलिस ने 4 करोड़ रुपए की लूट को मात्र 100 रुपए के ट्रांजेक्शन के जरिए सुलझा लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह लूट का मामला बुधवार सुबह दिल्ली के पहाड़गंज इलाके का है, जिसमें 4 लोगों ने कथित रूप से पुलिस बनकर दो कूरियर कंपनी के अधिकारियों को लूट लिया। पुलिस ने बताया कि यह घटना तड़के सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच हुई, जिसमें लूटेरों ने कूरियर कंपनी के अधिकारियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर 4 करोड़ रुपए की ज्वैलरी छीन कर फरार हो गए।

Police exposed the robbery of 4 crores through a transaction of only Rs 100