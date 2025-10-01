जम्मू कश्मीर में पुलिस ने हुर्रियत कार्यालय को किया सील, जमात से जुड़े लोगों के घरों पर मारा छापा

जम्मू कश्मीर में बुधवार को पुलिस ने बडगाम स्थित प्रतिबंधित तहरीक-ए-हुर्रियत के कार्यालय को सील कर दिया। इसके अलावा पुलिस ने सोपोर इलाके में जमात-ए-इस्लामी से जुड़े दो लोगों के घरों की भी तलाशी ली। पुलिस ने कहा कि बडगाम जिले में रहमताबाद स्थित तहरीक-ए-हुर्रियत के कार्यालय को सील कर दिया है। यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 25 के तहत की गई है।