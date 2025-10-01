जम्मू कश्मीर में पुलिस ने हुर्रियत कार्यालय को किया सील, जमात से जुड़े लोगों के घरों पर मारा छापा

पुलिस ने हुर्रियत के कार्यालय को सील किया (Photo-IANS)
जम्मू कश्मीर में बुधवार को पुलिस ने बडगाम स्थित प्रतिबंधित तहरीक-ए-हुर्रियत के कार्यालय को सील कर दिया। इसके अलावा पुलिस ने सोपोर इलाके में जमात-ए-इस्लामी से जुड़े दो लोगों के घरों की भी तलाशी ली। पुलिस ने कहा कि बडगाम जिले में रहमताबाद स्थित तहरीक-ए-हुर्रियत के कार्यालय को सील कर दिया है। यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 25 के तहत की गई है।
बता दें कि पुलिस ने यह कार्रवाई बडगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। पुलिस द्वारा सील की गई संपत्ति में तीन मंजिला इमारत भी शामिल है। दरअसल, इस इमारत का लंबे समय से संगठन के कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा था।
वहीं एक अन्य कार्रवाई में सोपोर पुलिस ने अलगाववादी और आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत सोपोर के जालूर इलाके में जमात-ए-इस्लामी (JeI) से जुड़े दो लोगों के घरों की तलाशी ली। पुलिस ने बताया कि कोर्ट से गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत उचित तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद ये तलाशी ली गईं।
इस पर अधिकारियों ने बताया कि जालूरा सोपोर निवासी मुहम्मद मकबूल भट और तनवीर अहमद डार के घरों की स्थानीय मजिस्ट्रेट और गवाहों की मौजूदगी में गहन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान घर से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है, जिसके प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी से जुड़े होने की आशंका है।
अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई सामग्री को कब्जे में ले लिया गया है और उसकी जांच की जाएगी। अधिकारियों ने जांच की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए विस्तृत जानकारी देने से परहेज किया, लेकिन कहा कि यह सामग्री अलगाववादी और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल नेटवर्क का पता लगाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
