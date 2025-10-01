Patrika LogoSwitch to English

जम्मू कश्मीर में पुलिस ने हुर्रियत कार्यालय को किया सील, जमात से जुड़े लोगों के घरों पर मारा छापा

बुधवार को पुलिस ने तहरीक-ए-हुर्रियत के कार्यालय को सील कर दिया। इसके अलावा जमात से जुड़े हुए दो लोगों के घरों पर भी छापेमारी की।

2 min read

जम्मू

image

Ashib Khan

Oct 01, 2025

पुलिस ने हुर्रियत के कार्यालय को सील किया (Photo-IANS)

जम्मू कश्मीर में बुधवार को पुलिस ने बडगाम स्थित प्रतिबंधित तहरीक-ए-हुर्रियत के कार्यालय को सील कर दिया। इसके अलावा पुलिस ने सोपोर इलाके में जमात-ए-इस्लामी से जुड़े दो लोगों के घरों की भी तलाशी ली। पुलिस ने कहा कि बडगाम जिले में रहमताबाद स्थित तहरीक-ए-हुर्रियत के कार्यालय को सील कर दिया है। यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 25 के तहत की गई है।

FIR के आधार पर की कार्रवाई

बता दें कि पुलिस ने यह कार्रवाई बडगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। पुलिस द्वारा सील की गई संपत्ति में तीन मंजिला इमारत भी शामिल है। दरअसल, इस इमारत का लंबे समय से संगठन के कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा था। 

जमात से जुड़े लोगों के घरों की ली तलाशी

वहीं एक अन्य कार्रवाई में सोपोर पुलिस ने अलगाववादी और आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत सोपोर के जालूर इलाके में जमात-ए-इस्लामी (JeI) से जुड़े दो लोगों के घरों की तलाशी ली। पुलिस ने बताया कि कोर्ट से गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत उचित तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद ये तलाशी ली गईं।

आपत्तिजनक सामग्री हुई बरामद

इस पर अधिकारियों ने बताया कि जालूरा सोपोर निवासी मुहम्मद मकबूल भट और तनवीर अहमद डार के घरों की स्थानीय मजिस्ट्रेट और गवाहों की मौजूदगी में गहन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान घर से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है, जिसके प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी से जुड़े होने की आशंका है। 

कब्जे में ली सामग्री

अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई सामग्री को कब्जे में ले लिया गया है और उसकी जांच की जाएगी। अधिकारियों ने जांच की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए विस्तृत जानकारी देने से परहेज किया, लेकिन कहा कि यह सामग्री अलगाववादी और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल नेटवर्क का पता लगाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

