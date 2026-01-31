31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

विधायक दल की नेता चुनी गईं सुनेत्रा, राज्यसभा से देंगी इस्तीफा, आज ही लेंगी डिप्टी सीएम पद की शपथ

Politics: : सुनेत्रा को विधायक दल का नेता चुना गया है, वह आज ही डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। इसके लिए वह राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jan 31, 2026

sunetra pawar first woman deputy cm maharashtra

सुनेत्रा पवार

Oath Ceremony: महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार का दिन बहुत अहम और चौंकाने वाला साबित हुआ है। सियासी गलियारों में चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए सुनेत्रा को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इस बड़े फैसले के साथ ही यह साफ हो गया है कि अब वे राज्य की सक्रिय राजनीति में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। खबर है कि वह आज ही डिप्टी सीएम (उप-मुख्यमंत्री) पद की शपथ लेने वाली हैं। जानकारी के अनुसार विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला आज सुबह बुलाई गई पार्टी के विधायक दल की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया, जिसे सभी विधायकों ने एक सुर में स्वीकार कर लिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सुनेत्रा के नाम का प्रस्ताव आते ही सभी ने मेज थपथपा कर इस प्रस्ताव का स्वागत किया। उन्हें विधायक दल का नेता चुने जाने का मतलब साफ है कि पार्टी अब उनके चेहरे को आगे रख कर नई सियासी बिसात बिछाने की तैयारी में है।

राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा

सुनेत्रा वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। संवैधानिक नियमों के मुताबिक, राज्य में मंत्री या डिप्टी सीएम का पद संभालने के लिए उन्हें संसद की सदस्यता छोड़नी होगी। जानकारी के मुताबिक, वह आज ही राज्यसभा के सभापति को अपना इस्तीफा सौंप सकती हैं। इसके बाद वह पूरी तरह से राज्य की राजनीति पर फोकस करेंगी।

आज ही होगा शपथ ग्रहण समारोह

राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला है कि शपथ ग्रहण के लिए भी ज्यादा वक्त नहीं लिया जा रहा है। राजभवन में आज ही एक सादे लेकिन गरिमामय समारोह में सुनेत्रा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। प्रशासन ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनके साथ कुछ अन्य नेताओं के भी मंत्री बनने की चर्चा है, लेकिन अभी सबकी निगाहें सुनेत्रा की 'ताजपोशी' पर टिकी हुई हैं।

कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल

जैसे ही यह खबर बाहर आई, पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई। ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ समर्थक अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि सुनेत्रा के नेतृत्व में पार्टी और सरकार विकास के नए आयाम स्थापित करेगी।

फैसले पर सियासी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं

समर्थकों का कहना है: "यह महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुनेत्रा जी का अनुभव राज्य के विकास में काम आएगा।"

विपक्ष का हमला: विपक्षी दलों ने इस जल्दबाजी पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "अचानक नेतृत्व परिवर्तन यह दर्शाता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह केवल सत्ता का संतुलन बनाने की कोशिश है।"

राजनीतिक विश्लेषक: जानकारों का मानना है कि यह फैसला आगामी चुनावों को ध्यान में रख कर किया गया है। पार्टी एक मजबूत चेहरे के जरिये वोट बैंक को साधना चाहती है।

आगे क्या हो सकता है:

इस्तीफा कब?: अगले कुछ घंटों में सुनेत्रा का राज्यसभा से इस्तीफा आधिकारिक हो जाएगा।

विभागों का बंटवारा: डिप्टी सीएम बनने के बाद सुनेत्रा को कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। माना जा रहा है कि गृह या वित्त जैसे भारी-भरकम मंत्रालय उनके पास आ सकते हैं।

खाली सीट: उनके इस्तीफे से खाली होने वाली राज्यसभा सीट पर पार्टी अब किसे मौका देगी, इसे लेकर भी लॉबिंग शुरू हो जाएगी।

महिला वोटर्स पर सीधी नजर

सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे सबसे बड़ा 'मास्टरस्ट्रोक' महिला वोटर्स को लुभाना हो सकता है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का संदेश देकर पार्टी 'आधी आबादी' (महिला मतदाताओं) के बीच अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। इसके अलावा, सुनेत्रा का प्रशासनिक अनुभव और उनकी सौम्य छवि का फायदा उठा कर सरकार अपनी इमेज और बेहतर करने की कोशिश करेगी। यह फैसला न केवल पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को साधेगा, बल्कि विरोधियों के लिए भी एक नई चुनौती पेश करेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

शरद पवार

Updated on:

31 Jan 2026 03:31 pm

Published on:

31 Jan 2026 03:29 pm

Hindi News / National News / विधायक दल की नेता चुनी गईं सुनेत्रा, राज्यसभा से देंगी इस्तीफा, आज ही लेंगी डिप्टी सीएम पद की शपथ
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.