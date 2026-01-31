विधायक दल की नेता चुनी गईं सुनेत्रा, राज्यसभा से देंगी इस्तीफा, आज ही लेंगी डिप्टी सीएम पद की शपथ

Oath Ceremony: महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार का दिन बहुत अहम और चौंकाने वाला साबित हुआ है। सियासी गलियारों में चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए सुनेत्रा को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इस बड़े फैसले के साथ ही यह साफ हो गया है कि अब वे राज्य की सक्रिय राजनीति में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। खबर है कि वह आज ही डिप्टी सीएम (उप-मुख्यमंत्री) पद की शपथ लेने वाली हैं। जानकारी के अनुसार विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला आज सुबह बुलाई गई पार्टी के विधायक दल की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया, जिसे सभी विधायकों ने एक सुर में स्वीकार कर लिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सुनेत्रा के नाम का प्रस्ताव आते ही सभी ने मेज थपथपा कर इस प्रस्ताव का स्वागत किया। उन्हें विधायक दल का नेता चुने जाने का मतलब साफ है कि पार्टी अब उनके चेहरे को आगे रख कर नई सियासी बिसात बिछाने की तैयारी में है।