Pre-Monsoon Rain: 8 राज्यों में आंधी-बारिश की संभावना, IMD ने 10, 11, 12, 13 और 14 अप्रैल को लेकर जारी किया Alert!

pre-monsoon rain alert: उत्तर भारत में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में प्री-मानसून बारिश हो रही है। इस वजह से गर्मी से निजात मिली है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने एकबार फिर प्री-मानसून बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।