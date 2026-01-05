5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भूजल वैज्ञानिक का दावा, छतरपुर के पंडाझीर में है अदृश्य हो चुकी सरस्वती नदी का उद्गम

प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मिलने वाली अदृश्य सरस्वती नदी का असली उद्गम स्थल अब मिल गया है। भू-वैज्ञानिक डॉ. सुभाष चंद्र सिंह के शोध के अनुसार, सरस्वती नदी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के पंडाझीर गांव से निकलती है। यह भूमिगत जलधारा भीमकुंड और गुप्त गोदावरी होते हुए प्रयागराज तक पहुंचती है। जानिए इस वैज्ञानिक दावे और अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र के बारे में विस्तार से।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

image

सुनील मिश्रा

Jan 05, 2026

Prayagraj Sangam

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम का दृश्य। (Photo- Patrika)

प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के पास पवित्र गंगा में मिलने वाली अदृश्य सरस्वती नदी का वास्तविक उद्गम स्थल मध्यप्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के सेवानिवृत्त रीजनल डायरेक्टर डॉ. सुभाष चंद्र सिंह ने लंबे समय तक किए गए शोध के बाद यह दावा किया है कि सरस्वती नदी का उद्गम छतरपुर जिले के सघन जंगलों के बीच बसे पंडाझीर गांव में है। यहां वर्षों से धरती से पानी निकलकर सतह पर बह रहा है और कुछ दूरी तक बहने के बाद जमीन में विलुप्त हो जाता है।

इसके बाद यही जलधारा आगे चलकर भीमकुंड, अर्जुन कुंड, सदवा गुफा और पातालगंगा में प्रवाहित होती है। आगे यह चित्रकूट स्थित गुप्त गोदावरी में भी वर्षों से बह रही है। अंतत: सरस्वती की यही भूमिगत जलधारा प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर गंगा नदी में मिल जाती है।

भोपाल निवासी डॉ. सिंह का यह शोधपत्र इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट के जर्नल में प्रकाशित हो चुका है। इस विषय पर अन्य वैज्ञानिक भी शोध कार्य कर रहे हैं। डॉ. सिंह इसे विज्ञान कांग्रेस में भी प्रस्तुत कर चुके हैं।

पौराणिक नदी सरस्वती के बारे में माना जाता है कि हिमालय क्षेत्र में हुई बड़ी टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण लगभग चार हजार वर्ष पहले यह विलुप्त हो गई थी। इसके बाद वर्षा में कमी आई और गंगा व यमुना नदियों का प्रवाह भी कम हो गया। किंतु बाद में प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर गंगा और यमुना के अतिरिक्त भीतर से आते हुए पानी का बड़ा प्रवाह दिखाई दिया, जिसे सरस्वती नदी माना गया। इसी के बाद यह खोज शुरू हुई कि यह भूमिगत जल कहां से आ रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Jan 2026 04:03 am

Published on:

05 Jan 2026 04:02 am

Hindi News / National News / भूजल वैज्ञानिक का दावा, छतरपुर के पंडाझीर में है अदृश्य हो चुकी सरस्वती नदी का उद्गम

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.