भूजल वैज्ञानिक का दावा, छतरपुर के पंडाझीर में है अदृश्य हो चुकी सरस्वती नदी का उद्गम

प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के पास पवित्र गंगा में मिलने वाली अदृश्य सरस्वती नदी का वास्तविक उद्गम स्थल मध्यप्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के सेवानिवृत्त रीजनल डायरेक्टर डॉ. सुभाष चंद्र सिंह ने लंबे समय तक किए गए शोध के बाद यह दावा किया है कि सरस्वती नदी का उद्गम छतरपुर जिले के सघन जंगलों के बीच बसे पंडाझीर गांव में है। यहां वर्षों से धरती से पानी निकलकर सतह पर बह रहा है और कुछ दूरी तक बहने के बाद जमीन में विलुप्त हो जाता है।