27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

देश में 27 से 31 मार्च तक Pre-Monsoon का असर तेज, कई राज्यों में भारी बारिश का IMD Alert

Pre-Monsoon Rain: देश में 27, 28, 29, 30 और 31 मार्च तक मौसम अस्थिर रहेगा। IMD के मुताबिक, उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी, मध्य-पश्चिम में आंधी-बारिश, पूर्वी और पूर्वोत्तर में भारी बारिश और ओले, दक्षिण में गर्मी और उमस के आसार हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Mar 27, 2026

India weather Alert for March 27–31: Rain and snowfall in the north, thunderstorms in central and western regions, heavy rain and hail in the northeast, and heat and humidity in the south.

Heavy rain alert issued by IMD

Pre-Monsoon Rain: अगर आप सोच रहे हैं कि चिलचिलाती गर्मी ने दस्तक दे दी है, तो मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान आपको हैरान कर सकता है। दरअसल, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के अगले 5 दिन यानी 27, 28, 29, 30 और 31 मार्च तक के लिए मौसम संबंधी अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों (Western Disturbances) के प्रभाव से उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कुछ क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। 27 से 31 मार्च के बीच मौसम का मिजाज कुछ इस प्रकार रहेगा।

उत्तर भारत: बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 27 मार्च को छिटपुट बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हालांकि, 28 से 31 मार्च के दौरान एक नया और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में व्यापक वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। 28 मार्च को हिमाचल प्रदेश और 26-28 मार्च के दौरान जम्मू-कश्मीर में 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 27 मार्च को हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में भी 27 मार्च को छिटपुट स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है।

मध्य और पश्चिम भारत: गर्मी और आंधी

राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में 26 मार्च को और पूर्वी हिस्सों में 28-31 मार्च के दौरान आंधी-बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी 27 और 28 मार्च को गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक गर्म और आर्द्र (Hot and Humid) मौसम बना रहेगा, जबकि गुजरात के तापमान में 2-4 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की जा सकती है।

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत: भारी बारिश और ओले

मौसम विभाग ने बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए 27 मार्च को 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और ओलावृष्टि (Hailstorm) की चेतावनी जारी की है। 26 और 27 मार्च को पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है। ओडिशा और झारखंड में भी 27 मार्च तक गरज के साथ छींटे और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 26 से 31 मार्च के दौरान मध्यम से व्यापक वर्षा जारी रह सकती है।

दक्षिण भारत: उमस और छिटपुट वर्षा

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में केरल, माहे और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है, जिससे वहां गर्मी और उमस परेशान कर सकती है। हालांकि, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में 26 मार्च तक छिटपुट गरज-चमक की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा, लेकिन तटीय इलाकों में नमी के कारण बेचैनी बनी रह सकती है।

IMD ने ओलावृष्टि और बिजली गिरने की स्थिति में किसानों और आम जनता को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को बर्फबारी और फिसलन के प्रति सतर्क रहने को कहा गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

weatehr news

weather alert

मौसम समाचार

weather report

Published on:

27 Mar 2026 06:38 am

Hindi News / National News / देश में 27 से 31 मार्च तक Pre-Monsoon का असर तेज, कई राज्यों में भारी बारिश का IMD Alert

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

भारत में कार्बन उत्सर्जन बढ़ने की दर दो दशक में हुई सबसे कम

Carbon emissions in India
राष्ट्रीय

ईरान युद्ध के नाम पर चैरिटी स्कैम, 16 करोड़ जमा होने का शक

Cash
राष्ट्रीय

Assam Elections से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, गौरव गोगोई के करीबी समेत 100 कार्यकर्ता AGP में शामिल

Congress MP Gaurav Gogoi
राष्ट्रीय

भारत के लिए खुला होर्मुज का रास्ता, देश में एक महीने गैस आपूर्ति के पर्याप्त इंतजाम

Route Through Strait of Hormuz Opens for India
राष्ट्रीय

रेल हादसों पर लगाम के लिए बड़ा कदम, 12 घंटे में बनने वाली सुरक्षित रेल पुलिया का मिशन शुरू किया, अश्विनी वैष्णव ने निर्देश किया जारी

railway minister Ashwini Vaishnaw,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.