देश में 27 से 31 मार्च तक Pre-Monsoon का असर तेज, कई राज्यों में भारी बारिश का IMD Alert

Heavy rain alert issued by IMD
Pre-Monsoon Rain: अगर आप सोच रहे हैं कि चिलचिलाती गर्मी ने दस्तक दे दी है, तो मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान आपको हैरान कर सकता है। दरअसल, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के अगले 5 दिन यानी 27, 28, 29, 30 और 31 मार्च तक के लिए मौसम संबंधी अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों (Western Disturbances) के प्रभाव से उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कुछ क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। 27 से 31 मार्च के बीच मौसम का मिजाज कुछ इस प्रकार रहेगा।
पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 27 मार्च को छिटपुट बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हालांकि, 28 से 31 मार्च के दौरान एक नया और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में व्यापक वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। 28 मार्च को हिमाचल प्रदेश और 26-28 मार्च के दौरान जम्मू-कश्मीर में 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 27 मार्च को हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में भी 27 मार्च को छिटपुट स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है।
राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में 26 मार्च को और पूर्वी हिस्सों में 28-31 मार्च के दौरान आंधी-बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी 27 और 28 मार्च को गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक गर्म और आर्द्र (Hot and Humid) मौसम बना रहेगा, जबकि गुजरात के तापमान में 2-4 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की जा सकती है।
मौसम विभाग ने बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए 27 मार्च को 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और ओलावृष्टि (Hailstorm) की चेतावनी जारी की है। 26 और 27 मार्च को पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है। ओडिशा और झारखंड में भी 27 मार्च तक गरज के साथ छींटे और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 26 से 31 मार्च के दौरान मध्यम से व्यापक वर्षा जारी रह सकती है।
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में केरल, माहे और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है, जिससे वहां गर्मी और उमस परेशान कर सकती है। हालांकि, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में 26 मार्च तक छिटपुट गरज-चमक की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा, लेकिन तटीय इलाकों में नमी के कारण बेचैनी बनी रह सकती है।
IMD ने ओलावृष्टि और बिजली गिरने की स्थिति में किसानों और आम जनता को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को बर्फबारी और फिसलन के प्रति सतर्क रहने को कहा गया है।
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