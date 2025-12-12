इस हॉस्टल के हैं अजीब नियम, घर से वापस आने पर लड़कियों का करवाया जाता है प्रेग्नेंसी टेस्ट, जानें क्या है पूरा मामला

Pregnancy Test In Pune Hostel News: महाराष्ट्र के पुणे से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक सरकारी आदिवासी छात्रावास पर गंभीर आरोप लगे हैं। कई छात्राओं का कहना है कि छुट्टियों से लौटने पर हॉस्टल में एंट्री से पहले उनसे प्रेग्नेंसी टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है। यह हॉस्टल आदिवासी विकास विभाग के तहत संचालित होता है। छात्राओं के अनुसार, घर से आने के बाद उन्हें एक टेस्ट किट दी जाती है और रिपोर्ट लाने के लिए सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है। छात्राओं का कहना है कि यह बहुत ही परेशान करने और तनाव देने वाला प्रक्रिया होता है।