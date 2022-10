राष्ट्रपति ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किया नियुक्त

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में नियुक्त कर दिया है, जो 49वें CJI जस्टिस उदय उमेश ललित के सेवानिवृत्त के बाद 8 नवंबर को CJI पद का कार्यभार संभालेंगे।

जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। CJI उदय उमेश ललित ने अपने बाद मुख्य न्यायाधीश के रूप में 11 अक्टूबर को जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की थी, जिस पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुहर लगा दी है। CJI के रूप में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 से लेकर 10 नवंबर 2024 तक के लिए होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ देश के 16वें मुख्य न्यायाधीश रहे चुके हैं, जिनका कार्यकाल 2 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक था।

