राष्ट्रपति मुर्मू आज दिलाएंगी सी.पी. राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ, क्या धनखड़ भी होंगे समारोह में शामिल?

नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में आज पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हो सकते हैं।

इससे पहले पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीपी राधाकृष्णन को जीत की बधाई दी थी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि नए उपराष्ट्रपति की यह उपलब्धि देश के प्रतिनिधियों का विश्वास दर्शाती है। धनखड़ ने यह भी कहा कि राधाकृष्णन के सार्वजनिक जीवन का अनुभव उपराष्ट्रपति पद को और गरिमा प्रदान करेगा। कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। राहुल गांधी अभी गुजरात दौरे पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत विपक्ष के बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।