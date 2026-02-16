टैक्स क्यों नहीं भरता? कांग्रेस के बड़े नेता ने RSS को घेरा, मनी लॉन्ड्रिंग का भी लगाया आरोप

इसके अलावा उन्होंने सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर भी आपत्ति जताई। सावरकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए खड़गे ने कहा कि जिन लोगों पर देश के खिलाफ काम करने के आरोप रहे, उन्हें यह सम्मान क्यों दिया जाए। बता दें कि उनका यह बयान उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें भागवत ने कहा था कि सावरकर को भारत रत्न मिलने से पुरस्कार की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी।