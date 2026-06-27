‘महिलाओं ने घर की बचत से राम मंदिर के लिए दान दिया’, चंदा चोरी विवाद पर प्रियंका गांधी ने क्या कहा?

Priyanka Gandhi on Ram Temple Donation Row: अयोध्या के राम मंदिर में चंदे और चढ़ावे में गड़बड़ी के मामले पर अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पूरे घटनाक्रम को 'बेहद दुखद' और 'शर्मनाक' बताया है। शनिवार को केरल के वायनाड में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से पूरे मामले की गहन और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिन लोगों पर चंदा जुटाने और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उनकी जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।