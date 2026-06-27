27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘महिलाओं ने घर की बचत से राम मंदिर के लिए दान दिया’, चंदा चोरी विवाद पर प्रियंका गांधी ने क्या कहा?

राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे 'दुखद और शर्मनाक' बताते हुए सरकार से गहन जांच की मांग की है। जानिए उन्होंने दान देने वाले आम लोगों और जिम्मेदारी तय करने को लेकर क्या कहा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jun 27, 2026

Ram Temple Donation Theft, Priyanka Gandhi, Ayodhya Ram Temple, Ram Temple Donation Row, Ram Mandir Donation Scam, Champat Rai, Ayodhya News, Ram Temple Trust, Ram Mandir Latest News,

प्रियंका गांधी और राम मंदिर (फोटो - आईएएनएस)

Priyanka Gandhi on Ram Temple Donation Row: अयोध्या के राम मंदिर में चंदे और चढ़ावे में गड़बड़ी के मामले पर अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पूरे घटनाक्रम को 'बेहद दुखद' और 'शर्मनाक' बताया है। शनिवार को केरल के वायनाड में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से पूरे मामले की गहन और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिन लोगों पर चंदा जुटाने और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उनकी जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।

यह सिर्फ बड़े उद्योगपतियों का नहीं, आम लोगों की आस्था का पैसा था

प्रियंका गांधी ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए देशभर के करोड़ों लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ दान दिया था। उन्होंने कहा कि सिर्फ बड़े उद्योगपतियों ने ही नहीं, गरीब लोगों और महिलाओं ने भी अपनी बचत से मंदिर निर्माण के लिए योगदान दिया था। ऐसे में यदि दान राशि में गड़बड़ी हुई है तो यह बेहद गंभीर मामला है।

उन्होंने कहा, "यह वास्तव में बेहद दुखद और शर्मनाक है। देशभर के लोगों ने अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ दान दिया था और अब उसी धन की चोरी की खबरें सामने आ रही हैं। सरकार को इसकी पूरी जांच करानी चाहिए कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ।"

जिसने चंदा जुटाया, जिम्मेदारी भी उसी की

प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि आखिर दान की रकम की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी। उन्होंने कहा कि यदि किसी संस्था या लोगों ने देशभर से चंदा जुटाया है तो उस धन को सुरक्षित रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। अगर इसमें कोई लापरवाही या गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

एसआईटी जांच के बाद दर्ज हुई एफआईआर

राम मंदिर के चढ़ावे और दान राशि में गड़बड़ी का मामला जून की शुरुआत में सामने आया था। इसके बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद 25 जून की रात अयोध्या में एफआईआर दर्ज की गई।

आठ आरोपी गिरफ्तार, जांच अभी जारी

पुलिस ने इस मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को अदालत ने 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

प्रियंका गाँधी

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

Updated on:

27 Jun 2026 05:07 pm

Published on:

27 Jun 2026 04:45 pm

Hindi News / National News / ‘महिलाओं ने घर की बचत से राम मंदिर के लिए दान दिया’, चंदा चोरी विवाद पर प्रियंका गांधी ने क्या कहा?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

PM Modi Seychelles Visit: तीन दिवसीय सेशेल्स दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, विक्टोरिया में हुआ भव्य स्वागत

PM Modi three-day official Seychelles visit.
राष्ट्रीय

‘अगर केतन नहीं रहेगा तो शादी के लिए 3 साल और मिल जाएंगे’, पुलिस के नए दावे ने बदला केस का एंगल

Pune fort murder
राष्ट्रीय

कोलकाता पुलिस का बड़ा एक्शन! जबरन वसूली और छेड़छाड़ के आरोप में पूर्व TMC पार्षद गिरफ्तार

Kolkata Police Arrest Former TMC Councillor
राष्ट्रीय

‘खाई से निकाला तो बंधा हुआ था केतन का मुंह’, अग्रवाल परिवार बोला- सिया की इन बातों ने पहले ही दिन बढ़ा दिया था शक

Ketan Agarwal Murder Case, Siya Goyal, Pune Lohagad Murder, Ketan Murder Case, Pune Murder News, Chetan Chaudhary, Ketan Agarwal Latest News, Siya Goyal Latest Update, Lohagad Fort Murder, Vishal Agarwal, Sunil Gaikwad,
राष्ट्रीय

केतन हत्याकांड: अब पुलिस ने सिया के भाई के साथ माता पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया, सभी के फोन जब्त

Ketan Agarwal Murder Case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.