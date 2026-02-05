5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जनता ने अभियान पर जताया भरोसा, आप भी बनें जनप्रहरी

पत्रिका के जन प्रहरी अभियान से जुड़कर आप जज्बा लेकर सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Feb 05, 2026

पत्रिका जन प्रहरी अभियान (फोटो- पत्रिका)

पत्रिका के जनप्रहरी अभियान से जुड़े जनप्रतिनिधियों में उनके क्षेत्र के मतदाताओं ने भी भरोसा जताया। राजस्थान और मध्यप्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में 139 जनप्रहरी विधायक बनने के लिए चुनाव मैदान में उतरे थे। इनमें 32 जनप्रहरी विधायक निर्वाचित होकर विधानसभा में पहुंचे। वहीं, राजस्थान के 2019 में हुए निकाय चुनाव में 167 जनप्रहरी सरपंच, जिला प्रमुख, प्रधान और जिला परिषद सदस्य बने।

युवा सकारात्मक बदलाव का जज्बा रखें

जनप्रहरी बनने के लिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की इच्छा शक्ति होना सबसे जरूरी है। समाज को बीज बनकर कुछ देने की चाह रखने वाले युवा इस महाअभियान में शामिल हो सकते हैं।

आवेदन के लिए अनिवार्य

जनप्रहरी बनने के लिए राजस्थान का मतदाता होना अनिवार्य है। आवेदन तिथि तक आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत या नगर निकाय (नगर परिषद/नगर निगम) स्तर पर चुनाव लडऩा चाहते हों। सक्रिय राजनीतिक या सामाजिक नेतृत्व से जुड़े हों, जैसे छात्र नेता, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, ट्रेड यूनियन सदस्य आदि हों। समुदाय और समाज कल्याण के कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हों। सभी समुदाय एवं वर्ग केपुरुष, महिला एवं अन्य जनप्रहरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यूं समझें आवेदन प्रक्रिया

यूआर कोड स्कैन करके पंजीकरण करें: जनप्रहरी आवेदन के लिए यूआर कोड स्कैन करें, फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत एवं संपर्क जानकारी भरकर पंजीकरण करें।

ऐसे भरें आवेदन पत्र: ऐप में हाइलाइट आवेदन फॉर्म को वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक सभी प्रश्नों के जवाब के साथ अनिवार्य रूप से भरना है।

स्क्रीनिंग प्रक्रिया: प्राप्त आवेदनों की विशेषज्ञों के पैनल के जरिए समीक्षा की जाएगी। मापदंडों के आधार पर जनप्रहरियों का चयन होगा। स्क्रीनिंग के दौरान आवेदनों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए आवेदक से संपर्क किया जा सकता है।

जनप्रहरियों की घोषणा: चयनित जनप्रहरियों की अंतिम सूची की घोषणा, पत्रिका एवं पत्रिका के मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म एवं अन्य आधिकारिक माध्यमों से की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Feb 2026 10:54 am

Hindi News / National News / जनता ने अभियान पर जताया भरोसा, आप भी बनें जनप्रहरी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.