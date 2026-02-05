जनता ने अभियान पर जताया भरोसा, आप भी बनें जनप्रहरी

जनप्रहरी बनने के लिए राजस्थान का मतदाता होना अनिवार्य है। आवेदन तिथि तक आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत या नगर निकाय (नगर परिषद/नगर निगम) स्तर पर चुनाव लडऩा चाहते हों। सक्रिय राजनीतिक या सामाजिक नेतृत्व से जुड़े हों, जैसे छात्र नेता, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, ट्रेड यूनियन सदस्य आदि हों। समुदाय और समाज कल्याण के कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हों। सभी समुदाय एवं वर्ग केपुरुष, महिला एवं अन्य जनप्रहरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।