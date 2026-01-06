6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Viral Video: रात के 3 बजे बालकनी में फंसे दोस्त, Blinkit डिलीवरी बॉय बना ‘देवदूत’; देखें वीडियो

पुणे में देर रात बालकनी में फंस गए तीन दोस्तों ने अनोखा तरीका अपनाकर खुद को बचाया। उन्होंने Blinkit से ऑर्डर कर डिलीवरी बॉय की मदद से घर का दरवाज़ा खुलवाया। यह मज़ेदार रेस्क्यू वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

पुणे

image

Ashib Khan

Jan 06, 2026

पुणे से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां पर एक युवक और उसके दोस्त रात के तीन बजे गलती से अपने ही घर की बालकनी में लॉक हो गए। युवकों ने वहां से बाहर निकलने के लिए एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने ब्लिंकिट (Blinkit) डिलीवरी बॉय की मदद ली। इस पूरी घटना का सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग मजे ले रहे हैं। 

इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो

बता दें कि इस पूरी घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने शेयर किया है। वीडियो में दिखता है कि युवक फोन पर ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय को घर के अंदर दाखिल होने को कहता है, क्योंकि उसके माता-पिता घर के अंदर गहरी नींद में सोए हुए थे और उन्हें जगाना संभव नहीं था। 

डिलीवरी बॉय ने निकाला बाहर

जानकारी के मुताबिक, युवकों ने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया और डिलीवरी बॉय के पहुंचने पर उसे फोन के जरिए स्पेयर चाबी से दरवाजा खोलने, घर में चुपचाप प्रवेश करने और बालकनी तक पहुंचने के लिए कहा। डिलीवरी बॉय ने पूरी सावधानी से यह काम किया और युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला।

दरअसल, जैसे ही डिलीवरी बॉय बालकनी तक पहुंचा, युवकों ने राहत की सांस ली और जोर से हंसने लगे। वीडियो में उनकी खुशी और हंसी भी साफ नजर आ रही है। 

सोशल मीडिया पर यूजर्स दे रहे प्रतिक्रिया

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “अगर माता-पिता जाग जाते तो क्या होता?” वहीं ब्लिंकिट ने भी मजाकिया अंदाज में कमेंट किया, “ये सिर्फ पुणे में ही हो सकता है।”

कई यूजर्स ने ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय की समझदारी और शालीनता की तारीफ की, खासकर इस बात के लिए कि वह घर में प्रवेश से पहले जूते उतारकर अंदर गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Jan 2026 09:45 pm

Hindi News / National News / Viral Video: रात के 3 बजे बालकनी में फंसे दोस्त, Blinkit डिलीवरी बॉय बना ‘देवदूत’; देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.