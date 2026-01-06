Viral Video: रात के 3 बजे बालकनी में फंसे दोस्त, Blinkit डिलीवरी बॉय बना ‘देवदूत’; देखें वीडियो

पुणे से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां पर एक युवक और उसके दोस्त रात के तीन बजे गलती से अपने ही घर की बालकनी में लॉक हो गए। युवकों ने वहां से बाहर निकलने के लिए एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने ब्लिंकिट (Blinkit) डिलीवरी बॉय की मदद ली। इस पूरी घटना का सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग मजे ले रहे हैं।
बता दें कि इस पूरी घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने शेयर किया है। वीडियो में दिखता है कि युवक फोन पर ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय को घर के अंदर दाखिल होने को कहता है, क्योंकि उसके माता-पिता घर के अंदर गहरी नींद में सोए हुए थे और उन्हें जगाना संभव नहीं था।
जानकारी के मुताबिक, युवकों ने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया और डिलीवरी बॉय के पहुंचने पर उसे फोन के जरिए स्पेयर चाबी से दरवाजा खोलने, घर में चुपचाप प्रवेश करने और बालकनी तक पहुंचने के लिए कहा। डिलीवरी बॉय ने पूरी सावधानी से यह काम किया और युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला।
दरअसल, जैसे ही डिलीवरी बॉय बालकनी तक पहुंचा, युवकों ने राहत की सांस ली और जोर से हंसने लगे। वीडियो में उनकी खुशी और हंसी भी साफ नजर आ रही है।
इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “अगर माता-पिता जाग जाते तो क्या होता?” वहीं ब्लिंकिट ने भी मजाकिया अंदाज में कमेंट किया, “ये सिर्फ पुणे में ही हो सकता है।”
कई यूजर्स ने ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय की समझदारी और शालीनता की तारीफ की, खासकर इस बात के लिए कि वह घर में प्रवेश से पहले जूते उतारकर अंदर गया।
