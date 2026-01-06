Viral Video: रात के 3 बजे बालकनी में फंसे दोस्त, Blinkit डिलीवरी बॉय बना ‘देवदूत’; देखें वीडियो

पुणे से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां पर एक युवक और उसके दोस्त रात के तीन बजे गलती से अपने ही घर की बालकनी में लॉक हो गए। युवकों ने वहां से बाहर निकलने के लिए एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने ब्लिंकिट (Blinkit) डिलीवरी बॉय की मदद ली। इस पूरी घटना का सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग मजे ले रहे हैं।