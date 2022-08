पंजाब सरकार का SC समुदाय को बड़ा तोहफा, लॉ ऑफिसर की नियुक्ति में लागू किया आरक्षण

Punjab CM Bhagwant Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए लॉ ऑफिसर की नियुक्ति में SC समुदाय के लिए आरक्षण की घोषणा की है। ऐसा करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। यहां 58 पद SC समुदाय के लिए आरक्षित किए गए हैं।

पंजाब सरकार ने आज राज्य के SC समुदाय को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि सरकार ने राज्य के एडवोकेट जनरल के कार्यालय में दलित समुदाय के लिए 58 नए पद बनाए हैं और उनके लिए आरक्षित कर दिया है। ऐसा करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम मान ने कहा कि उन्होंने इस घोषणा के साथ चुनावों के दौरान किये गए एक और वादे को पूरा किया है।

Punjab CM Bhagwant Mann: 58 new posts of law officers in Advocate-General's office to be reserved for SCs