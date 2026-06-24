‘मुझे बदनाम करने के लिए धर्म का सहारा ले रहे’, गुरुओं की बेअदबी पर बोले पंजाब CM भगवंत मान

उन्होंने अपने विरोधियों पर चरित्र हनन की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा, 'भाजपा ने फॉरेंसिक लैब के मालिकों पर दबाव बनाया है। भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल ने पंजाब में गठजोड़ कर लिया है। जब लोगों ने उनके द्वारा जारी किए गए फर्जी वीडियो और गंदी राजनीति की आलोचना शुरू कर दी, तो वे घबरा गए। एफआईआर और प्रताड़ना के डर से वे लैब मालिकों से कहलवा रहे हैं कि 'हमने झूठी रिपोर्ट के लिए पैसे लिए थे'। जिस लैब से हमने जांच करवाई वह नकली है और जिस लैब से उन्होंने जांच करवाई वह असली है? जनता जानती है कि कौन असली है और कौन नकली। मैं यह फैसला जनता पर छोड़ता हूं। पंजाब में उन्हें मुंह दिखाने लायक जगह नहीं बची, इसलिए अब वे धर्म का सहारा लेकर भगवंत मान को बदनाम कर रहे हैं। मैं बिजली, घर, अस्पताल और नौकरियों के लिए अपना काम इसी गति से जारी रखूंगा।'