1 फरवरी को डेरा बल्लन का PM मोदी करेंगे दौरा, जानिए क्यों इसे माना जा रहा चुनावी गेमचेंजर

बता दें कि प्रदेश के 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में इस डेरा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दरअसल, AAP की लहर के बाद भी कांग्रेस ने दोआबा में अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रही है। इस क्षेत्र की 23 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं आम आदमी पार्टी को भी 10 सीटें मिली। सुखबीर बादल के नेतृत्व वाली SAD, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और भाजपा को सिर्फ एक-एक सीट मिली।