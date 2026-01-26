Padma Shri 2026: ‘गोमूत्र’ विवाद पर Zoho के संस्थापक का बड़ा वार, पद्म श्री IIT प्रोफेसर के अपमान को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना

बाद में प्रोफेसर कामकोटि ने यह भी कहा था कि अमेरिका की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में इस विषय पर शोध प्रकाशित हो चुके हैं। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने जून 2021 में ‘नेचर’ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन का हवाला दिया था, जिसमें गाय के मूत्र में पाए जाने वाले पेप्टाइड्स की प्रोफाइलिंग की गई थी।