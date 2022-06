Punjab में पिछले 15 साल में बनी सभी कॉलोनियों की जांच करेगी भगवंत मान सरकार

Punjab: पंजाब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत पंजाब में पिछले 15 सालों में बनी कॉलोनियों की जांच करेगी। इसके साथ ही जानकारी दी कि पंचायत की करोड़ों की जमीन को मुक्त कराया है।

पंजाब की मान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति को लेकर एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के शासनकाल में लिए गए फैसलों और विकास से जुड़े फैसलों की जांच पंजाब सरकार कर रही है। अब पंजाब सरकार ने निर्णय लिया है कि पिछले 15 वर्षों में जितनी भी कॉलोनियां बनाई गई हैं उसकी जांच करेगी। दरअसल, विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने पूर्व मंत्री त्रिपत राजिंदर सिंह बाजवा पर पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान अल्फा इंटरनेशनल सिटी कॉलोनी के कॉलोनाइजरों को गांव भगतूपुरा में पंचायत की जमीन बेचने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कॉलोनियों की जांच की जानकारी दी।

