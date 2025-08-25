दुकानों के बाहर ‘स्वदेशी’ बोर्ड लगाएं: अमेरिकी टैरिफ बढ़ने के बीच पीएम मोदी का बड़ा ऐलान

PM Modi in Gujarat: भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाली अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था के खिलाफ लगातार अपना रुख सख्त अपनाता आ रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 'स्वदेशी' या स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाना चाहिए, जिसमें लिखा हो कि वे 'स्वदेशी' सामान बेचते हैं। उनका इशारा विशेष रूप से आगामी त्योहारों के कारण आने वाले खरीदारी के मौसम की ओर था। वह अपने गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब नवरात्रि, विजय दशमी (दशहरा), धनतेरस और दीपावली ये सभी त्योहार आ रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि ये हमारी संस्कृति के उत्सव हैं, लेकिन ये आत्मनिर्भरता के उत्सव भी होने चाहिए। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे अपना अनुरोध दोहराना चाहता हूं कि हमें अपने जीवन में एक मंत्र अपनाना चाहिए: हम जो भी खरीदेंगे वह 'मेड इन इंडिया' होगा यानी यह स्वदेशी होगा।
उन्होंने आगे कहा कि मैं व्यवसायों को अन्य देशों से आयातित वस्तुओं को बेचने से परहेज करने के लिए भी प्रोत्साहित करता हूं। ये छोटे लेकिन प्रभावशाली कदम हमारे देश की प्रगति और समृद्धि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विक्रेताओं को यह बोर्ड लगाने में गर्व महसूस करना चाहिए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है।
मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने 11 साल के कार्यकाल में 'वोकल फॉर लोकल' और 'मेक इन इंडिया' पर जोर दिया है। हालांकि विपक्ष ने यह कहकर इस धारणा को तोड़ने की कोशिश की है कि इस समय में विनिर्माण में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है।
हालांकि, हाल ही में प्रधानमंत्री के 'स्वदेशी' गौरव आंदोलन को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर वैश्विक व्यापार तनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है। उन्होंने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के सबसे हालिया एपिसोड में कहा कि देश की सच्ची सेवा स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने में निहित है।
आपको बता दें कि बीते दिनों अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू करने का ऐलान किया है। इसको लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है।