दुकानों के बाहर ‘स्वदेशी’ बोर्ड लगाएं: अमेरिकी टैरिफ बढ़ने के बीच पीएम मोदी का बड़ा ऐलान

PM Modi in Gujarat: भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाली अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था के खिलाफ लगातार अपना रुख सख्त अपनाता आ रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 'स्वदेशी' या स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाना चाहिए, जिसमें लिखा हो कि वे 'स्वदेशी' सामान बेचते हैं। उनका इशारा विशेष रूप से आगामी त्योहारों के कारण आने वाले खरीदारी के मौसम की ओर था। वह अपने गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।