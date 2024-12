क्विज 2024: क्या आप भी जानते है इन पांच सवालों के जवाब

Quiz 2024: क्या आप भी जानते है इन पांच सवालों के जवाब

Dec 25, 2024

प्रश्र 1. वर्ष 2024 में भारतीय रेलवे का मिशन क्या है?

(a) 100 फीसदी विद्युत चालित ट्रेनों का संचालन

(b) सभी रेलवे स्टेशनों को स्वचालित बनाना

(c) प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन

(d) प्रधानमंत्री रेल शक्ति मिशन

प्रश्र 2. भारत के सौर मिशन का नाम क्या है ?

(a) लैग्रेंज पॉइंट (b) आदित्य-L1

(c) सूर्यमित्र

(d) सूर्या-1

प्रश्र 3. गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च होगा?

(a) वर्ष 2030

(b) वर्ष 2029

(c) वर्ष 2028

(d) वर्ष 2026

प्रश्र 4. देश के किस राज्य ने वर्ष 2024 में जल जीवन मिशन के तहत शत प्रतिशत जल आपूर्ति का लक्ष्य हासिल किया है?

(a) गोवा

(b) गुजरात

(c) तेलंगाना

(d) राजस्थान

प्रश्र 5. वर्ष 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस डिजिटल मुद्रा की टेस्टिंग शुरू की?

(a) Digital Rupee (E-Rupee)

(b) Digital Dollar

(c) CryptoCoin

(d) Blockchain Rupee

कल पूछे गए सवाल के सही जवाब

1- (d) – 6.6 फीसदी

2- (b)- डोनल्ड ट्रंप

3- (a)- दोहा

4- (c) – 14 मई 2024

5- (d) -पायल कपाडिय़ा