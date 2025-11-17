Patrika LogoSwitch to English

लालू परिवार में फूट पर उखड़े मामा साधु यादव, रोहिणी से कहा- जिन्होंने घर से बाहर निकाला तुमको उन्हें..

साधु यादव ने भांजी रोहिणी आचार्य का सपोर्ट करते हुए राजद सांसद संजय यादव और रमीज को खूब सुनाया है। उन्होंने बाहरी बताते हुए कहा कि रोहिणी को उनके खिलाफ आपत्ति जताने का अधिकार है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Nov 17, 2025

साधु यादव और रोहिणी आचार्य। (फोटो- ANI)

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने लालू परिवार में मचे घमासान के बीच अपनी भांजी रोहिणी आचार्य का सपोर्ट किया है।

इसके साथ, उन्होंने राजद सांसद संजय यादव और रमीज को बाहरी बताते हुए कहा कि रोहिणी को उनके खिलाफ आपत्ति जताने का अधिकार है।

साधु यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा- क्या सही है और क्या गलत, इसकी जांच होगी। अगर किसी ने वही कहा है जो वह रोहिणी कह रही हैं, तो वह गलत है।

साधु यादव बोले- ज्यादातर लोगों से बड़ी हैं रोहिणी

उन्होंने आगे कहा- वह परिवार की बेटी हैं और ज्यादातर लोगों से बड़ी भी हैं। अगर किसी ने उनके बारे में कुछ गलत कहा है, तो वह गलत है। उन्हें जो चाहे तय करने का अधिकार है। उन्हें कौन रोक रहा है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता।

साधु यादव ने कहा- अगर तुम मेरे घर में रह रही हो, तो क्या तुम मेरे हिसाब से नहीं रहोगी? अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं रहोगी, तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा कैसे कोई कह सकता है? यह रोहिणी का भी घर है। उसके माता-पिता और भाई-बहन सभी वहां रहते हैं।

बाहरियों को घर से निकालने का पूरा अधिकार है- साधु यादव

उन्होंने आगे कहा- रोहिणी को उस व्यक्ति को घर से बाहर निकालने का पूरा अधिकार है, जिसने उसे जाने के लिए मजबूर किया था। रोहिणी को अपने घर में रहने वाले किसी बाहरी व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति जताने का अधिकार है।

बता दें कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से अलग होने का फैसला किया है।

उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव और उनके करीबी सहयोगियों संजय यादव और रमीज पर उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए कहने का आरोप लगाया है।

क्या है रोहिणी का आरोप?

रोहिणी कहा कि उन्हें अपमानित किया गया, गालियां दी गईं और उन्हें मारने के लिए जूते उठाए गए। मीडिया से बातचीत के दौरान रोहिणी ने कहा- मुझे जो कुछ भी कहना था, मैंने सोशल मीडिया पर कह दिया है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में झूठ नहीं बोला। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है।

आचार्य ने आगे कहा- आप तेजस्वी यादव, संजय यादव, राहेल यादव और रमीज से जाकर पूछ सकते हैं। मेरे पिता हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मेरे माता-पिता और मेरी बहनें कल मेरे लिए रो रही थीं। मैं उनके जैसे माता-पिता पाकर धन्य हूं।

उन्होंने कहा- मैं अपने जैसे माता-पिता पाकर खुद को भाग्यशाली मानती हूं। एक परिवार में, सिर्फ बेटियों से ही त्याग की उम्मीद क्यों की जाती है, खासकर जब भाई हों? जब भाइयों से सवाल पूछे गए, तो उन्होंने मुझे ससुराल जाने को कहा।

