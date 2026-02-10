पूर्व सेना प्रमुख की किताब को लेकर राहुल गांधी ने फिर किया चौंकाने वाला दावा, पीएम मोदी को लेकर कही यह बात

राहुल गांधी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब लेखक खुद ट्वीट कर रहे हैं, तो फिर जांच का आधार क्या है। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ते हुए सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। किताब के मुद्दे पर बोलने की अनुमति न मिलने से नाराज विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा (LOK SABHA) में जोरदार नारेबाजी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के सांसदों ने सदन की कार्यवाही रोकने की मांग की, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया। सत्ता पक्ष का कहना था कि बिना आधिकारिक प्रकाशन किसी किताब के आधार पर चर्चा नहीं हो सकती। लगातार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही एक ही दिन में दो बार स्थगित करनी पड़ी।