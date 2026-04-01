बिहार जैसा खेल तमिलनाडु में नहीं चलेगा, राहुल गांधी ने भाजपा को घेरा, पीएम मोदी और अमित शाह पर भी दिया बयान

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को तमिलनाडु में भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा तमिलनाडु की सरकार और जनता को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। राहुल ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां जो हुआ, वैसा खेल यहां नहीं होगा।