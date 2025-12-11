देखें तस्वीरें: शरद पवार की बर्थडे डिनर पार्टी में पहुंचीं राहुल और अडानी समेत कई दिग्गज हस्तियां

शरद पवार (NCP SP अध्यक्ष), सीएम रेवंत (फोटो-तेलंगाना सरकार PRO)
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में रक्षा व कृषि जैसे अहम मंत्रालय संभाल चुके शरद पवार शुक्रवार यानी 12 दिसंबर को 85 वर्ष के हो जाएंगे। NCP (SP) अध्यक्ष शरद पवार के जन्मदिन से एक दिन पहले डिनर का आयोजन रखा। इस मौके पर राजनीति और कारोबार से जुड़े बड़े चेहरे शरद पवार के दिल्ली, 6 जनपथ आवास पर पहुंचे। इस आयोजन में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भी पहुंचे।
वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेलंगाना से कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी पहुंचे। वहीं, बीजेपी नेता नलीन कोहली, बीजेपी नेता डी. पुरंदेश्वरी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि इस पार्टी में उद्योगपति गौतम अडानी ने भी शिरकत किया।
इस मौके पर BJP नेता नलिन कोहली ने कहा कि यह आयोजन पूरी तरह से गैर राजनीतिक रहा। उन्होंने कहा कि वे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अब पचासी वर्ष के हो चुके हैं, इसलिए सभी उन्हें शुभकामनाएं देंगे। हमारे देश में यह परंपरा है कि जब कोई सामाजिक सेवा में लगा व्यक्ति एक निश्चित आयु तक पहुंचता है, तो हम हमेशा उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आज का कार्यक्रम पूरी तरह से निजी था। इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हर जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाज आपसी संबंधों पर फलता-फूलता है। समाज राजनीति पर नहीं चलता। राजनीति समाज पर चलती है।
वहीं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आदरणीय शरद पवार को पचासी वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और राष्ट्रीय राजनीति में अपना योगदान जारी रखने की शक्ति प्रदान करे।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग