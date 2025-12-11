देखें तस्वीरें: शरद पवार की बर्थडे डिनर पार्टी में पहुंचीं राहुल और अडानी समेत कई दिग्गज हस्तियां

इस मौके पर BJP नेता नलिन कोहली ने कहा कि यह आयोजन पूरी तरह से गैर राजनीतिक रहा। उन्होंने कहा कि वे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अब पचासी वर्ष के हो चुके हैं, इसलिए सभी उन्हें शुभकामनाएं देंगे। हमारे देश में यह परंपरा है कि जब कोई सामाजिक सेवा में लगा व्यक्ति एक निश्चित आयु तक पहुंचता है, तो हम हमेशा उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आज का कार्यक्रम पूरी तरह से निजी था। इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है।