राहुल गांधी बोले- ग्रेट निकोबार में आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही, 1.5 करोड़ पेड़ काटने का लगाया आरोप

Rahul Gandhi Visit To Nicobar: विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि निकोबार (Nicobar) में सेना और रक्षा के नाम पर देश से बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने आरोप लगाया है कि निकोबार में असल में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं, बल्कि गौतम अदाणी के लिए आलीशान होटल और कैसीनो बनाने का खेल चल रहा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस कॉर्पोरेट डील के लिए आदिवासियों और पूर्व सैनिकों की जमीन छीनी जा रही है और करीब 1.5 करोड़ पेड़ों को काटकर भारत की सबसे अमूल्य भूमि को तबाह करने की तैयारी है।