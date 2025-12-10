राहुल गांधी का दिमाग खराब हो गया है या… गिरिराज सिंह का कांग्रेस नेता पर तीखा हमला

गिरिराज सिंह का कांग्रेस सांसद पर बड़ा हमला
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ईवीएम और चुनाव आयोग पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद सत्तारूढ़ एनडीए के मंत्रियों ने उन पर जोरदार पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, चिराग पासवान और रामदास अठावले ने राहुल गांधी के बयानों को 'मानसिक दिवालियापन' और 'राजनीतिक हताशा' करार दिया।
पटना में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बेबाक अंदाज में कहा, 'राहुल गांधी का या तो दिमाग खराब हो गया है या वे थेथरोलॉजी (बे-सिर-पैर की बातें) का सहारा ले रहे हैं। सत्ता उनसे कोसों दूर है। अगर सत्ता आने के बाद भी वे ऐसे बयान देंगे तो कांग्रेस पार्टी बचेगी ही नहीं।' गिरिराज ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, 'कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी यह समझ ही नहीं पा रहे कि वोट चोरी नहीं हुआ, बल्कि उनका जनादेश चोरी हो चुका है। उनके पास अब कोई जनाधार शेष नहीं बचा। जब तक वे चुनावी हार के असली कारणों का आत्ममंथन नहीं करेंगे और बहानेबाजी करते रहेंगे, तब तक खुद को अराजकता की ओर धकेलते रहेंगे। आज की तारीख में कांग्रेस ने जनता का विश्वास पूरी तरह खो दिया है।'
केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास अठावले ने संसद परिसर में कहा, 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने जो संविधान दिया, उसी ने चुनाव आयोग को स्वतंत्र अधिकार दिए हैं। इसका केंद्र सरकार से कोई लेना-देना नहीं। राहुल गांधी के आरोपों में एक फीसदी भी सच्चाई नहीं है। अगर उन्हें एसआईआर (सिस्टेमेटिक इलेक्शन रिफॉर्म) को लेकर कोई दिक्कत है तो कांग्रेस को ठोस सुझाव देने चाहिए। सिर्फ आरोप लगाकर बात नहीं बनेगी, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए।'
