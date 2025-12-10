10 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

राहुल गांधी का दिमाग खराब हो गया है या… गिरिराज सिंह का कांग्रेस नेता पर तीखा हमला

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा, राहुल गांधी का या तो दिमाग खराब हो गया है या थेथरोलॉजी का सहारा ले रहे हैं।

Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 10, 2025

Giriraj Singh Rahul Gandhi

गिरिराज सिंह का कांग्रेस सांसद पर बड़ा हमला

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ईवीएम और चुनाव आयोग पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद सत्तारूढ़ एनडीए के मंत्रियों ने उन पर जोरदार पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, चिराग पासवान और रामदास अठावले ने राहुल गांधी के बयानों को 'मानसिक दिवालियापन' और 'राजनीतिक हताशा' करार दिया।

'या तो दिमाग खराब हो गया है या थेथरोलॉजी का सहारा ले रहे हैं'

पटना में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बेबाक अंदाज में कहा, 'राहुल गांधी का या तो दिमाग खराब हो गया है या वे थेथरोलॉजी (बे-सिर-पैर की बातें) का सहारा ले रहे हैं। सत्ता उनसे कोसों दूर है। अगर सत्ता आने के बाद भी वे ऐसे बयान देंगे तो कांग्रेस पार्टी बचेगी ही नहीं।' गिरिराज ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

जनादेश चोरी हुआ है, ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहे– चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, 'कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी यह समझ ही नहीं पा रहे कि वोट चोरी नहीं हुआ, बल्कि उनका जनादेश चोरी हो चुका है। उनके पास अब कोई जनाधार शेष नहीं बचा। जब तक वे चुनावी हार के असली कारणों का आत्ममंथन नहीं करेंगे और बहानेबाजी करते रहेंगे, तब तक खुद को अराजकता की ओर धकेलते रहेंगे। आज की तारीख में कांग्रेस ने जनता का विश्वास पूरी तरह खो दिया है।'

बाबासाहेब के संविधान ने ही चुनाव आयोग को अधिकार दिए– रामदास अठावले

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास अठावले ने संसद परिसर में कहा, 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने जो संविधान दिया, उसी ने चुनाव आयोग को स्वतंत्र अधिकार दिए हैं। इसका केंद्र सरकार से कोई लेना-देना नहीं। राहुल गांधी के आरोपों में एक फीसदी भी सच्चाई नहीं है। अगर उन्हें एसआईआर (सिस्टेमेटिक इलेक्शन रिफॉर्म) को लेकर कोई दिक्कत है तो कांग्रेस को ठोस सुझाव देने चाहिए। सिर्फ आरोप लगाकर बात नहीं बनेगी, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए।'

