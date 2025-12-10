राहुल गांधी का दिमाग खराब हो गया है या… गिरिराज सिंह का कांग्रेस नेता पर तीखा हमला

पटना में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बेबाक अंदाज में कहा, 'राहुल गांधी का या तो दिमाग खराब हो गया है या वे थेथरोलॉजी (बे-सिर-पैर की बातें) का सहारा ले रहे हैं। सत्ता उनसे कोसों दूर है। अगर सत्ता आने के बाद भी वे ऐसे बयान देंगे तो कांग्रेस पार्टी बचेगी ही नहीं।' गिरिराज ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।