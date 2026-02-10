संसद के बाहर बोले राहुल गांधी- ‘मैं तो पूर्व सेना प्रमुख पर ही विश्वास करता हूं, पेंगुइन पब्लिशर झूठ बोल रहा..

राहुल गांधी ने आगे कहा, जनरल नरवणे ने ट्वीट किया है, "कृपया 2023 में मेरी किताब खरीदें।" मैं पेंगुइन के बजाय नरवणे जी पर विश्वास करता हूं। क्या आप नरवणे जी के बजाय पेंगुइन पर विश्वास करते हैं? मेरा मानना है कि नरवणे जी ने अपनी किताब में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री के लिए असुविधाजनक हैं। जाहिर है, आपको तय करना होगा कि पेंगुइन सच बोल रहा है या पूर्व सेना प्रमुख…'"