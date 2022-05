कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोले राहुल गांधी, भारत में ठीक नहीं हालात, BJP ने चारों तरफ केरोसिन छिड़क रखा है

कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने देश के हालातों पर अपनी राय रखी। राहुल गांधी ने इस दौरान बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं ये भी बताया कि कांग्रेस पहले जैसा भारत चाहती है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल से सांसद राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन में हैं। इस बीच उन्होंने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 'आइडियाज फॉर इंडिया' सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने देश के हालातों पर बात की और बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। यही नहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये भी बताया कि कांग्रेस का अगला प्लान क्या है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि भारत में लोकतंत्र वैश्विक सार्वजनिक भलाई है। हम अकेले ऐसे लोग हैं जिसने अद्वितीय पैमाने पर लोकतंत्र का प्रबंधन किया है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पहले जैसा भारत हासिल करना चाहती है. इसके लिए लड़ाई लड़ रही है।

