पोते राहुल से पहले दादी इंदिरा पर गिरी थी गाज, सदन से बाहर होने के बाद जाना पड़ा था जेल

सदन में इंदिरा गांधी के खिलाफ आए इस प्रस्ताव के पक्ष में 279 वोट और विपक्ष में 138 वोट डाले गए। 37 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। सदन ने इंदिरा गांधी के पूर्व सहयोगी आर.के. धवन और सीबीआई के पूर्व प्रमुख डी. सेन को भी जेल भेजने का प्रस्ताव पारित किया। यह पहली बार है कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री को विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना ​​के आरोप में विश्व में कहीं भी जेल भेजा गया है। यह भी पहली बार है कि किसी सांसद को सदन द्वारा जेल की सजा सुनाई गई है।