‘दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें बचा नहीं सकती’, असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा को राहुल गांधी ने दी चेतावनी

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने असम विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस असम में महिलाओं को 50 हजार रुपये का लोन देने, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर 1250 रुपये करने और एक नया मंत्रालय बनाने का वादा कर रही है। इसके अलावा 10 लाख लोगों को जमीन के पट्टे देने की योजना है और गायक जुबीन गर्ग को न्याय दिलाने की बात भी कही गई है।