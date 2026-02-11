लोकसभा में गरजे राहुल गांधी, कहा – “सरकार ने देश को बेच दिया”

राहुल के आरोपों पर लोकसभा में हंगामा मच गया है। बीजेपी (BJP) ने राहुल के आरोपों को बेबुनियाद बताया। किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने कहा है कि राहुल को अपने आरोपों को साबित करना होगा और ऐसा नहीं कर पाए, तो माफ़ी मांगनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने देश को बेचा हो। अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने भी राहुल के आरोपों को झूठा बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के राज में देश की स्थिति बहुत खराब थी और भ्रष्टाचार फैला हुआ था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने देश को बेहतर बनाया। ठाकुर ने राहुल को झूठा बताया और कहा कि आज भारत मजबूर नहीं, बल्कि मजबूत है। ठाकुर ने अमेरिका से हुई ट्रेड डील को भारत के पक्ष में बताया और यह भी कहा कि देश का बजट देशवासियों के हित में है।