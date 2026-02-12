मजदूरों-किसानों की देशव्यापी हड़ताल को राहुल ने किया सपोर्ट, कहा- ‘PM मोदी पर किसी की ग्रीप मजबूत है’

देश भर के किसानों, खेती में काम करने वाले मजदूरों और इंडस्ट्रियल यूनियनों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन वाली जगहों पर शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें PRTC, बिजली कर्मचारी और दूसरे वर्कर संगठन शामिल हैं। इस बीच, हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों ने 12 फरवरी को देश भर में होने वाली किसानों की हड़ताल में शामिल होने की तैयारी तेज कर दी है और दिल्ली मार्च का ऐलान किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भारत-US और दूसरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हाल ही में इम्पोर्ट ड्यूटी में की गई कटौती पहाड़ी राज्य की सेब पर आधारित इकॉनमी को तबाह कर सकती है, जबकि केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बार-बार भरोसा दिलाया है कि भारतीय सेब उगाने वालों के हितों की रक्षा की जाएगी।