मजदूरों-किसानों की देशव्यापी हड़ताल को राहुल ने किया सपोर्ट, कहा- ‘PM मोदी पर किसी की ग्रीप मजबूत है’

लोकसभा में राहुल गांधी। (फोटो- ANI)
कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आज किसानों और मजदूरों द्वारा बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। राहुल गांधी ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मजदूर वर्ग और खेती-बाड़ी करने वाले लोगों की आवाज को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है।
उन्होंने लिखा, 'आज देशभर में लाखों मजदूर और किसान अपने हक़ की आवाज बुलंद करने सड़कों पर हैं। मजदूरों को डर है कि चार श्रम संहिताएँ उनके अधिकारों को कमजोर कर देंगी। किसानों को आशंका है कि व्यापार समझौता उनकी आजीविका पर चोट करेगा और मनरेगा को कमजोर या खत्म करने से गांवों का आख़िरी सहारा भी छिन सकता है। जब उनके भविष्य से जुड़े फैसले लिए गए, उनकी आवाज को नजरअंदाज किया गया। क्या मोदीजी अब सुनेंगे? या उन पर किसी “grip” की पकड़ बहुत मजबूत है? मैं मजदूरों और किसानों के मुद्दों और उनके संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा हूं।
उन्होने लिखा कि मजदूरों को डर है कि चार लेबर कोड उनके अधिकारों को कमजोर कर देंगे। किसानों को डर है कि ट्रेड एग्रीमेंट उनकी रोजी-रोटी पर असर डालेंगे और MGNREGA को कमजोर करने या खत्म करने से गांवों का आखिरी सहारा भी छिन सकता है। जब उनके भविष्य के बारे में फैसले लिए गए, तो उनकी आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। क्या मोदी जी अब सुनेंगे? या उन पर 'पकड़' बहुत मजबूत है? मैं मजदूरों और किसानों के मुद्दों और उनके संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा हूं।"
दस सेंट्रल ट्रेड यूनियनों (CTUs) की बुलाई गई और संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के पूरे सपोर्ट वाली इस हड़ताल का मकसद आज कई पॉलिसी का विरोध करना है, जिसमें चार लेबर कोड, प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के तरीके, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) में बदलाव और प्रस्तावित सीड बिल शामिल हैं।
देश भर के किसानों, खेती में काम करने वाले मजदूरों और इंडस्ट्रियल यूनियनों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन वाली जगहों पर शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें PRTC, बिजली कर्मचारी और दूसरे वर्कर संगठन शामिल हैं। इस बीच, हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों ने 12 फरवरी को देश भर में होने वाली किसानों की हड़ताल में शामिल होने की तैयारी तेज कर दी है और दिल्ली मार्च का ऐलान किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भारत-US और दूसरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हाल ही में इम्पोर्ट ड्यूटी में की गई कटौती पहाड़ी राज्य की सेब पर आधारित इकॉनमी को तबाह कर सकती है, जबकि केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बार-बार भरोसा दिलाया है कि भारतीय सेब उगाने वालों के हितों की रक्षा की जाएगी।
हालांकि कई ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों ने हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है, लेकिन नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (NFITU) ने ऐलान किया है कि वह इसमें शामिल नहीं होगा और इस विरोध को "पॉलिटिकली मोटिवेटेड" बताया है। इसके अलावा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) के नेता और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) के वर्किंग प्रेसिडेंट बिनॉय विश्वम ने देश भर में हो रही किसानों की हड़ताल को अपना पूरा सपोर्ट दिया है और इसे लोगों के बेसिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आंदोलन बताया है।
