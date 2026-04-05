असम में कांग्रेस की चुनावी रैलीः राहुल गांधी बोले, पीएम मोदी को कंट्रोल करते हैं डोनाल्ड ट्रंप

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में चुनावी रैली में कहा कि हम असम के छह समुदायों को एससी-एसटी का दर्जा देंगे। उन्होंने यह भी दोहराया कि चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार चाय बागान के मजदूरों को हर दिन 450 रुपए दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने इस दौरान महिलाओं के बैंक खातों में बिना किसी शर्त हर महीने नकद राशि भेजने, कारोबार शुरू करने वालों को 50 हजार रुपये देने, और 100 दिनों के भीतर जुबीन गर्ग मामले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें सजा दिलाने का वादा किया। आपको बता दें कि असम में एक चरण में चुनाव होगा। राज्य में 9 अप्रैल को मतदान, जबकि 4 मई को मतगणना होगी।