Rahul Vs Priyanka: अगर प्रियंका PM बनेंगी तो राहुल क्या करेंगे? कांग्रेस सांसद ने दिया जवाब, सियासी हलचल तेज!

कांग्रेस में राहुल बनाम प्रियंका की गूंज अब तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मंगलवार को पार्टी महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर जोरदार समर्थन दिया है और उनकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की है।