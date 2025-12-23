23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Rahul Vs Priyanka: अगर प्रियंका PM बनेंगी तो राहुल क्या करेंगे? कांग्रेस सांसद ने दिया जवाब, सियासी हलचल तेज!

कांग्रेस में राहुल बनाम प्रियंका की जंग तेज हो गई है। इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को संभावित पीएम उम्मीदवार बताया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 23, 2025

प्रियंका ने बीजेपी पर पलटवार किया

प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। (Photo-IANS)

कांग्रेस में राहुल बनाम प्रियंका की गूंज अब तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मंगलवार को पार्टी महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर जोरदार समर्थन दिया है और उनकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की है।

मसूद का यह बयान भाजपा की उस आलोचना के जवाब में आया है। जिसमें प्रियंका गांधी पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा के खिलाफ मजबूती से आवाज न उठाने का आरोप लगाया गया था।

मसूद ने कहा कि प्रियंका गांधी में दक्षिण एशियाई देश से भारत विरोधी बातों का मुकाबला करने का वही संकल्प और क्षमता है, जो उनकी दादी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को संभालने में दिखाई थी।

इंदिरा गांधी की तरह हैं प्रियंका- मसूद

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा- पिछली बार जब बांग्लादेश में हिंसा हुई थी, तो प्रियंका गांधी ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। पहले प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए और फिर देखिए कि वह कैसे जवाब देती हैं, वह बिल्कुल इंदिरा गांधी की तरह हैं।

उन्होंने कहा- जैसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया था, वैसे ही प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करेंगी कि वह देश (बांग्लादेश) भारत विरोधी बातों का अड्डा नहीं बन पाएगा।

दोनों इंदिरा गांधी के पोते-पोती- मसूद

जब मसूद से पूछा गया कि अगर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी क्या भूमिका निभाएंगे, तो मसूद ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक तरह से बात टालने की कोशिश की।

उन्होंने कहा- राहुल गांधी भी वही करेंगे, राहुल और प्रियंका अलग नहीं हैं, वे एक चेहरे की दो आंखों की तरह हैं। वे इंदिरा गांधी के पोते-पोती हैं। आप उन्हें अलग-अलग नहीं देख सकते।

कांग्रेस पारंपरिक रूप से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना मुख्य चेहरा मानती रही है और मसूद की ये टिप्पणियां विपक्ष के भीतर नेतृत्व व रणनीति को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच आई हैं।

जर्मनी में हैं राहुल

राहुल फिलहाल जर्मनी में हैं। अपने भाई की गैरमौजूदगी में पहली बार सांसद बनीं प्रियंका गांधी ने लोकसभा में पार्टी के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने जल्द ही अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, वंदे मातरम बहस के दौरान सरकार पर उनके तीखे हमले ने व्यापक ध्यान खींचा।

जब विपक्षी पार्टियों ने VB-G RAM G बिल के विरोध में लोकसभा से वॉकआउट किया, तो वायनाड सांसद प्रियंका गांधी प्रदर्शन में सबसे आगे दिखीं। महात्मा गांधी की तस्वीर हाथ में लेकर, उन्होंने संसद परिसर के अंदर मार्च का नेतृत्व किया और बिल के विरोध में नारे लगाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

प्रियंका गाँधी

राहुल गांधी

सोनिया गांधी

Updated on:

23 Dec 2025 12:21 pm

Published on:

23 Dec 2025 12:20 pm

Hindi News / National News / Rahul Vs Priyanka: अगर प्रियंका PM बनेंगी तो राहुल क्या करेंगे? कांग्रेस सांसद ने दिया जवाब, सियासी हलचल तेज!

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.