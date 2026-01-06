रेलवे का ‘मिशन 48’: जयपुर, इंदौर और भोपाल समेत ये शहर बनेंगे ‘रेल नगरी’, अब स्टेशन ही नहीं, रेल सुविधाएं भी होंगी दोगुनी

Indian Railways Hub Development: आने वाले पांच साल में जयपुर, जोधपुर, भोपाल, इंदौर, रायपुर, उज्जैन 'रेलनगरी' बन जाएं तो चौंकिएगा नहीं। रेलनगरी इस रूप में कि इन स्टेशनों की यात्री सुविधाओं, कनेक्टिविटी, ट्रेनों और यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा होगा। देश के किसी भी बड़े शहर के लिए इन स्टेशनों के लिए रेल सेवा सुलभ हो सकती है। दरअसल रेलवे ने नेटवर्क को आधुनिक और सक्षम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जयपुर, जोधपुर, भोपाल, इंदौर, रायपुर और उज्जैन समेत 48 प्रमुख शहरों को रेलवे हब के रूप में विकसित की योजना तैयार की है। इस योजना के परवान चढ़ने पर इन शहरों में रेलवे स्टेशनों की सभी क्षमताएं और सुविधाएं दोगुनी की जाएगी।