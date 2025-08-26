जम्मू कश्मीर में बारिश और बादल फटने से मची तबाही, वैष्णो देवी यात्रा पर लगी रोक

Vaishno Devi Yatra Suspended: जम्मू कश्मीर में बारिश और बादल फटने की घटनाओं से तबाही मची हुई है। भारी बारिश को देखते हुए वैष्णो देवी की यात्रा को अगली सूचना तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक लगातार तीसरे दिन भारी बारिश के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा।
दरअसल, रामबन जिले के चंदरकोट, केला मोड़ और बैटरी चश्मा की पहाड़ियों से पत्थर गिरने के बाद एहतियात के तौर पर जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया। वहीं अधिकारियों के मुताबिक लगभग सभी नदियां और नाले खतरे के निशान से ऊपर या करीब बह रहे हैं, जिससे शहर के कई निचले इलाके और सड़कें जलमग्न हो गई हैं।
बता दें कि डोडा में बादल फटने से तबाही मच गई। इससे 10 से ज्यादा मकान बह गए और स्थानीय लोगों के बीच दहशत का माहौल है। इसी को देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया गया है।
इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारी बारिश के बाद जम्मू के विभिन्न हिस्सों में स्थिति काफी गंभीर है और उन्होंने प्रशासन को हाई अलर्ट बनाए रखने का निर्देश दिया। साथ ही सीएम ने जम्मू में बाढ़ नियंत्रण उपायों का जायजा लेने के भी निर्देश दिए।
इसके अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला ने आपातकालीन बहाली कार्य और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपायुक्तों को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में के दौरान सबसे ज्यादा कठुआ जिले में बारिश दर्ज की गई। कठुआ में 1556 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके बाद डोडा के भद्रवाह में 99.8 मिमी, जम्मू में 81.5 मिमी और कटरा में 68.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने लोगों को जल निकायों और भूस्खल संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की भी सलाह दी है।