जम्मू कश्मीर में बारिश और बादल फटने से मची तबाही, वैष्णो देवी यात्रा पर लगी रोक

Vaishno Devi Yatra Suspended: जम्मू कश्मीर में बारिश और बादल फटने की घटनाओं से तबाही मची हुई है। भारी बारिश को देखते हुए वैष्णो देवी की यात्रा को अगली सूचना तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक लगातार तीसरे दिन भारी बारिश के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा।