रायपुर में रसूख की रफ्तार: विधायक के बेटे ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पुलिस कार्रवाई के बाद जमानत पर छूटे

हादसा 5 जनवरी की देर रात करीब 1 बजे तेलीबांधा थाना क्षेत्र के सालासर चौक पर हुआ। पुलिस के अनुसार बलवंत सिंह अपने दोस्तों के साथ तेलीबांधा की ओर कार से आ रहे थे। सालासर चौक पर उनकी कार ने त्रिभुवन सिंह की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बलवंत मौके से फरार हो गए और दूसरी कार से भाग निकले।