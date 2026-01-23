उद्धव के सामने राज ठाकरे ने बताया क्यों छोड़ी शिवसेना, कहा- जब मैंने पार्टी छोड़ी तब…

यह घटना महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार के बीच बढ़ती निकटता को दर्शाती है, खासकर हाल के BMC चुनावों के बाद जहां दोनों ने साथ आने की कोशिश की थी, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। राज ठाकरे का यह बयान पुरानी कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ने का संकेत देता है, जबकि उन्होंने वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर भी कटाक्ष किया कि कई बाल ठाकरे द्वारा बनाए गए लोग अब अन्य दलों में हैं। कार्यक्रम में दोनों चचेरे भाइयों का एक साथ होना भावुक पलों से भरा रहा, जहां बाल ठाकरे की यादों को साझा किया गया।