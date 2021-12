पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या की करने वाली नलिनी श्रीहरन को मिली एक महीने की पैरोल, तमिलनाडु सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने वाली नलिनी श्रीहरन को राज्य सरकार ने एक महीने की पैरोल दी है। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि नलिनी की मां की तबीयत खराब है, नलिनी द्वारा किए गए अनुरोध पर सरकार ने यह फैसला लिया है।

Published: December 24, 2021 08:42:17 am

नई दिल्ली। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने वाली नलिनी श्रीहरन को राज्य सरकार ने एक महीने की पैरोल दी है। तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी। राज्य सरकार का कहना है कि पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन को एक महीने की पैरोल दी गई है। दरअसल, नलिनी की मां पिछले काफी दिनों से बीमार हैं, वहीं नलिनी की ओर से अपनी मां से मिलने और उनका ख्याल रखने के लिए सरकार से पैरोल देने का अनुरोध किया गया था। जिसे सरकार ने काफी मंथन के बाद स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही सरकार ने हाई कोर्ट को भी इस संबंध में जानकारी दी है।

rajiv gandhi assassin nalini sriharan gets parole for one month